粵車南下｜內地車主啟動智能駕駛雙手離軚 運輸署警告並通知廣東 不排除暫停資格(有片)

「粵車南下」星期二起（23日）實施，内地社交平台流傳片段，有「小鵬P7」車主在香港境內行駛期間，使用未經批准的「智能駕駛系統」，曾單手控制軚盤，更一度雙手離軚。運輸署稱正嚴肅調查個案，並向涉事司機發出警告，若回覆不滿意將永久暫停其預約出行資格。署方強調，駕駛人士使用任何未經運輸署批准的「先進駕駛輔助系統」，可能觸犯相關交通規例，一經定罪，可處罰款或監禁。運輸署今日再指，已聯絡該名司機發出警告，亦已就個案的警告信通知廣東有關部門。署方指，除非申請人的回覆令署方滿意，否則署方會暫停其預約出行的資格，並通知廣東有關部門。

小鵬汽車：智駕現階段不包括港澳台 流傳片段顯示，一名於實施首日經「粵車南下」來港的內地車主，駕駛其「小鵬P7」全電動轎跑車，影片顯示，車輛沿赤鱲角路駛向港珠澳大橋香港口岸時，司機啟動了車內的智能駕駛系統，起初以單手「扶軚」，隨後雙手完全離開軚盤，任由系統操控車輛。該車主更指車輛雖然已失去網絡連接，但智駕系統依然沒有退出，「就算變道也能自己完成」。 根據小鵬汽車官方網站，「小鵬P7」具備AI智能輔助駕駛，指「不限城市、不限路線、不限路況」均能運作，惟標明「現階段不包括港澳台地區，具體適用範圍和功能以官方發布信息為準」。

運輸署指已向「粵車南下」車主發出指引 運輸署回應正嚴肅調查個案，會透過司機提供的電子聯絡方式，向該名在香港啓動「整體組合式駕駛輔助系統」的司機發出警告，並會繼續與相關司機跟進，除非回覆令署方滿意，否則署方會暫停預約出行的資格。署方強調，駕駛人士使用任何未經運輸署批准的「先進駕駛輔助系統」，可能觸犯相關交通規例，一經定罪，可處罰款或監禁。



運輸署指出，已向「粵車南下」車主發出指引，清楚闡明任何未經署方批准的「整體組合式駕駛輔助系統」，不得在香港路上使用。運輸署批准部分汽車使用認可的 「先進駕駛輔助系統」 ， 例如自動泊車、車輛側撞警示、車道偏離警示、車道偏離輔助、自動防溜、輔助方向引導、自動換線、車道保持、巡航控制、自動緊急煞車及遙控泊車功能等。「整體組合式駕駛輔助系統」是「先進駕駛輔助系統」的一種，涉及處理路面資訊及交通規則。鑑於香港的交通規則與內地不同，使用「整體組合式駕駛輔助系統」可能違反相關駕駛法例，因此不應在香港路上使用。



運輸署強調，特區政府非常重視車輛和道路安全。所有經「粵車南下」入境香港市區的粵車，均須按香港的要求在指定的內地車輛查驗中心接受並通過車輛檢驗。車輛查驗中心已向「粵車南下」申請人派發有關指引，再次提醒他們遵守有關規定。

在香港道路上「雙手離軚」，或觸犯《道路交通條例》中的「危險駕駛」或「不小心駕駛」。一經定罪，危險駕駛最高可判處罰款25,000元及監禁3年。 運輸及物流局局長陳美寶10月曾指，當局目前傾向不批准粵車在港使用輔助駕駛系統。惟香港在發展自動駕駛方面應與時並進，運輸署與內地當局會就車輛檢驗研究互認標準，務求日後在安全前提下，做到進一步融合，並提升本港駕駛技術。