2025-12-29 11:33:33

粵車南下︱電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」　本港法規落後至少30年

螢幕擷取畫面 2025-12-23 093917.png

電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」，本港文明落後至少30年。(政府新聞處)

「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少3050年，而香港的法規未能與時並進，這一點澳門更為優勝。

許多電動車難以在港出牌

黃毅力表示，「黑玻璃」是纏繞業界長達30年的舊問題。深色玻璃能有效阻隔紫外線和熱能，減輕冷氣系統的負荷，同時為乘客提高舒適度。然而當年政府部門以保安為由，憂慮無法看清車內情況而禁止使用，導致法規停滯不前，但他認為該說法早已站不住腳。時至今日，大部分先進國家及地區都已普遍接受及採用深色車窗，有警務處前任處長坐駕都曾採用深色玻璃。他又提到，香港在電動車充電標準上亦與國家標準存在差異，導致許多電動車難以在港出牌，形容當局的多種行政手段造成壁壘。

adblk5
4r5syezc6adr.jpeg

陳紹雄指，政府應與時並進全面檢討相關法例。(資料圖片)

政府應全面檢討法例

立法會交通事務委員會主席陳紹雄於同一節目亦提到，現行規管車窗透光度的規例確實多年未有修訂。法例的原意除了安全，讓執法人員能觀察車內情況，但隨着科技發展，政府應與時並進全面檢討相關法例，建議若政府認為需要作出修改，應盡快將修訂方案提交立法會，由於相關規定屬於附屬法例，修訂程序相對簡單，耗時不長。他又表示，「粵車南下」所有內地車輛來港前，理應在內地指定的驗車中心完成驗車，並確保符合香港對車輛結構及安全的要求。若有內地車輛的標準與香港法規不符，或會予公眾一種「有特權」的觀感。

「粵車南下」（入境市區部分）實施首日的粵車已由凌晨約零時五十分起經港珠澳大橋入境香港市區。(政府新聞處圖片) 「粵車南下」（入境市區部分）實施首日的粵車已由凌晨約零時五十分起經港珠澳大橋入境香港市區。(政府新聞處圖片) 「粵車南下」（入境市區部分）實施首日的粵車已由凌晨約零時五十分起經港珠澳大橋入境香港市區。(政府新聞處圖片) 不少粵車有黑玻璃(網上圖片) 社交平台小紅書一位網名為「粵港澳大灣區車神」的粵車南下車主，昨晚以「粵車南下第一張罰單？」為題，分享在港因違例泊車遭抄牌的經歷。他隨後再發文承認犯錯，並表示已即時繳交罰款，強調「絕不走任何數」，又指自己的錯不代表其他南下車主都有問題。(小紅書) 社交平台小紅書一位網名為「粵港澳大灣區車神」的粵車南下車主，昨晚以「粵車南下第一張罰單？」為題，分享在港因違例泊車遭抄牌的經歷。他隨後再發文承認犯錯，並表示已即時繳交罰款，強調「絕不走任何數」，又指自己的錯不代表其他南下車主都有問題。(小紅書)
如何改善車內空氣污染。（am730製圖） 如何改善車內空氣污染。（am730製圖） 如何改善車內空氣污染。（am730製圖） 如何改善車內空氣污染。（am730製圖）

