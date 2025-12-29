粵車南下︱電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」　本港法規落後至少30年

「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29日)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少30至50年，而香港的法規未能與時並進，這一點澳門更為優勝。

許多電動車難以在港出牌

黃毅力表示，「黑玻璃」是纏繞業界長達30年的舊問題。深色玻璃能有效阻隔紫外線和熱能，減輕冷氣系統的負荷，同時為乘客提高舒適度。然而當年政府部門以保安為由，憂慮無法看清車內情況而禁止使用，導致法規停滯不前，但他認為該說法早已站不住腳。時至今日，大部分先進國家及地區都已普遍接受及採用深色車窗，有警務處前任處長坐駕都曾採用深色玻璃。他又提到，香港在電動車充電標準上亦與國家標準存在差異，導致許多電動車難以在港出牌，形容當局的多種行政手段造成壁壘。