紅雨｜九巴：3條路線服務恢復正常(更新)

【15:45更新】九巴指，九巴路線91M、99及299X現已恢復服務。 受道路狀況及惡劣天氣所影響，九巴91線改以香港科技大學為總站；而路線33R、74R、94、96R及289R會於今日（4日）暫停服務。⁠另外，因應活動取消，63R線暫停服務。 【13:30更新】考評局指，原定下午舉行加拿大思培考試(CELPIP)將改期。

【10:47更新】九巴表示，受暴雨及水浸影響，寶琳北路近馬油塘一段及大網仔路早禾坑段來回程全線封閉，九巴途經該路段的巴士服務會受影響。 而⁠九巴路線33R、74R、91、91M、94、96R、99、289R及299X暫停服務；另外，因應活動取消，63R線暫停服務。