紅雨｜九巴：3條路線服務恢復正常(更新)

【15:45更新】九巴指，九巴路線91M、99及299X現已恢復服務。
受道路狀況及惡劣天氣所影響，九巴91線改以香港科技大學為總站；而路線33R、74R、94、96R及289R會於今日（4日）暫停服務。另外，因應活動取消，63R線暫停服務。
【13:30更新】考評局指，原定下午舉行加拿大思培考試(CELPIP)將改期。
【10:47更新】九巴表示，受暴雨及水浸影響，寶琳北路近馬油塘一段及大網仔路早禾坑段來回程全線封閉，九巴途經該路段的巴士服務會受影響。
而九巴路線33R、74R、91、91M、94、96R、99、289R及299X暫停服務；另外，因應活動取消，63R線暫停服務。
【10:35更新】教育局宣布，所有學校今日下午停課。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。
運輸署表示，受水浸影響，將軍澳影業路、坑口道、介乎運亨路與寶豐路之間的一段寶康路、坑口永隆路、大坳門路、清水灣道近西貢公路、大網仔路近早禾坑等全線路線。環保大道近駿日街的部分行車線、清水灣道近大埔仔、將軍澳藍田隧道茶果嶺方向慢線、將軍澳藍田隧道將軍澳方向快線現已封閉。
此外，民政事務總署緊急事故協調中心現已運作。民政事務總署會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。