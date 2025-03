結業潮｜中環金融才俊聚腳酒吧Liberty結業　網民：時代終結Banker何處去？

位於中環交易廣場二期的酒吧Liberty Exchange Kitchen & Bar,上周六(14日)結業。這家自2010年開業佔地兩層的美式酒吧餐廳,因位於金融公司集中地,更有地下中庭黃金位置,為「中環金融才俊」銀行家和投行精英的聚腳見面熱點,惟最終卻走進歷史,有網民引東主表示「老闆話正在找位置搬,不知會搬去邊到。」

網民引東主表示「正找位置搬」

Liberty Exchange Kitchen & Bar早前在結業公告邀請大家參與告別派對,為顧客免費提供啤酒或葡萄酒,吸引大批中環人於最後一晚相聚。公告中寫道:「Liberty不僅是一家餐廳,更是聯繫社區的社交中心,讓我們一起舉杯,向在這裏的笑聲、故事和好時光致敬。」成立至今15年,Liberty憑輕鬆氛圍和美式餐飲體驗,成為「中環金融才俊」社交與放鬆生活的一部分,結業消息傳出後,不少熟客留言表示不捨,感嘆一個時代的終結。有網友留言:「End of an era」、「Just one more sign of the times. HK is getting less fun one day at a time.」,感嘆香港生活愈來愈無趣,「成堆人企係呢個位飲嘢吹水係ifc其中一個由細睇到大既風景嚟」,亦有人問道Banker何處去:「So where can bankers go?」,更有網民猜測或許會由海底撈、霸王茶姬等內地餐飲品牌接手這黃金地段。亦有人表示,「依家係各大銀行炒banker」、「叫業主減租七成咪有得做囉」、「大陸banker唔落bar」、「變快遞站」、「轉開兩餸飯,一定好旺」。