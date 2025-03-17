結業潮｜中環金融才俊聚腳酒吧Liberty結業　網民：時代終結Banker何處去？

位於中環交易廣場二期的酒吧Liberty Exchange Kitchen & Bar，上周六（14日）結業。這家自2010年開業佔地兩層的美式酒吧餐廳，因位於金融公司集中地，更有地下中庭黃金位置，為「中環金融才俊」銀行家和投行精英的聚腳見面熱點，惟最終卻走進歷史，有網民引東主表示「老闆話正在找位置搬，不知會搬去邊到。」
網民引東主表示「正找位置搬」
Liberty Exchange Kitchen & Bar早前在結業公告邀請大家參與告別派對，為顧客免費提供啤酒或葡萄酒，吸引大批中環人於最後一晚相聚。公告中寫道：「Liberty不僅是一家餐廳，更是聯繫社區的社交中心，讓我們一起舉杯，向在這裏的笑聲、故事和好時光致敬。」成立至今15年，Liberty憑輕鬆氛圍和美式餐飲體驗，成為「中環金融才俊」社交與放鬆生活的一部分，結業消息傳出後，不少熟客留言表示不捨，感嘆一個時代的終結。有網友留言：「End of an era」、「Just one more sign of the times. HK is getting less fun one day at a time.」，感嘆香港生活愈來愈無趣，「成堆人企係呢個位飲嘢吹水係ifc其中一個由細睇到大既風景嚟」，亦有人問道Banker何處去：「So where can bankers go?」，更有網民猜測或許會由海底撈、霸王茶姬等內地餐飲品牌接手這黃金地段。亦有人表示，「依家係各大銀行炒banker」、「叫業主減租七成咪有得做囉」、「大陸banker唔落bar」、「變快遞站」、「轉開兩餸飯，一定好旺」。
有網民於社交平台回顧Liberty的魅力：「在中環，由過去10年到現在，不論約行家/朋友，Liberty幾乎是首選。除咗因為夠近，在樓下，就是因為個Vibe。食煙的食煙，講英文、講普通話、講廣東話大家都好Blend in，不是錢買到的Vibe。連以往約異性首次見面，都會揀 Liberty，就是因為夠 Chill，大家進可攻退可守。一個字 Liberty。」
「疫情後生意明顯差了很多」
在內地社交平台小紅書，也有不少中環金融人提到Liberty近年來的經營狀況。「疫情後Liberty生意明顯差了很多，冷清了不少走了一大波人，填進來的畢竟是少數，也就周五下午有點往日的樣子。」一位常客如此回憶道。另一則留言則將結業與金融業大圍環境聯繫起來，也想到令一中環名店Sevva，也在不久前關門：「投行落寞，Liberty扛過了疫情，難道沒扛過這次金融衰退？去年投行狂歡的Sevva就關門了，今年Liberty也關了。」