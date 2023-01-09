綠領行動51處免費派新生利是封(附地點)

距離農曆新年不足兩星期，市民紛紛開始準備利是封及辦年貨。綠領行動指該會過往統計發現，香港人每年使用3.2億個利是封，相當於砍伐16,300棵樹，故於即日至1月21日 (大除夕) ，於各區派發點免費派發「新生利是封」，同時亦會在港九、新界及離島共51個地點，包括商場、屋邨、社福機構及議員辦事處，免費派發「新生利是封」，方便市民索取，過一個環保又歡慶的新春佳節。

過去一年重新包裝191萬個「新生利是封」

該會每年會從各界收集曾經使用，沒有生肖、姓名，以及沒有採用黏貼封口的利是封，再按各機構的衛生要求進一步處理，成為「新生利是封」。過去一年經社福機構學員篩選、分類及重新包裝的「新生利是封」共有191 萬個，其餘未能轉化的亦會盡量用作製造掛飾。所有「新生利是封」經人手篩選，並按尺寸作分類，背面會貼有「綠領行動 — 多謝你支持利是封重用行動」的綠色標貼，方便市民辨識，同時帶出重用利是封的正面訊息，培養大眾重用利是封的習慣。

該會指，為感謝市民重用減廢，領取新生利是封及回收利是封時只要拍照並上傳到活動表格，即可獲贈CW分於Carbon Wallet App換領免費港鐵車程、環保家居用品、天然護膚品及素食優惠券。(有關 Carbon Wallet 詳情請參閱官網：https://www.carbonwallet.com.hk/。活動表格：https://forms.gle/UyZ7qwyRyXQRd4yH6 )