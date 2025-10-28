維園年宵攤位競投開鑼 快餐檔最貴23萬 高去年兩成六

全港14個農曆年宵市場將於明年2月11日至17日開放，當中維園年宵市場攤位於昨起分3日公開競投。競投首日先處理快餐和濕貨攤檔，4個底價12萬元的快餐攤位均被成功投出，由13萬至23萬元，最高價按年升26%。至於濕貨攤檔競爭亦非常激烈，只有4個檔位以底價租出，最高成交價格達7.1萬元，高出底價近10倍。有快餐檔主表示，今年市道不佳，看淡明年年宵銷情；並認為要「價格平、有創新」才能突圍吸引消費。另有花農指本港農業受內地年花攻港影響，形容「生意愈來愈難做」。

2026年維園年宵設400個攤位，包括216個乾貨攤位、180個濕貨攤位、4個快餐攤位，較2025年多5個濕貨攤位。被喻為「經濟寒暑表」的維園年宵快餐攤位昨全部租出，競投底價與去年相同(120,470元)，其中接近維園銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位，分別以17口叫價、23萬元及7口15.5萬元成交，近天后出入口的兩個快餐攤位就則分別以14萬元及13萬元成交。今年快餐攤位最高成交價23萬元，較去年最高成交價182,204元升兩成六。成功競投的準檔主表示，「暫時未有諗法賣甚麼。」

以14萬元投得近天后快餐攤檔A的陳先生稱，競投價較去年(18萬元)低，故相當滿意，更可能會參與其他新界的年宵攤位競投。他又透露，將出售魚蛋、燒賣和蝦多士等小食。被問及對年宵銷情看法時，陳先生認為，現時市況欠佳，其他展會的銷情均未如理想，市民消費力低，故看淡明年年宵銷情；「無招(吸客)啦，最緊要價錢，平啲，啲客會自己嚟。」

濕貨最高7.1萬成交高底價10倍

濕貨攤位競投氣氛明顯「火藥味」甚濃，不時有競投者以粗言穢語互相叫罵，甚至企上椅子再大聲喝斥其他人，須警員到場維持秩序。180個濕貨攤位以底價6,530元開始競投，平均競投價為23,910元，與去年20,316元、升一成七；僅4個以底價租出。位於維園中心銅像的幾個熱門位置，成交價介乎4萬至7.1萬元，其中7.1萬元檔位成濕貨「舖王」。