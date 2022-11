香港國際七人欖球賽重臨香港大球場!頭場愛爾蘭以28:12反勝肯雅揭開序幕,不過只見首日賽事現場觀眾不多,亦有網民於七人欖球賽官方FB留言,指入場情況與2018年比大不如前。

七人欖球賽官方FB周五出post,打上「Time for kick off! Get ready for Ireland v Kenya 第一場波要 開始喇! 愛爾蘭對肯 雅大戰一觸 即發 」,並配上兩隊球員齊齊出場比賽的照片。不過眼利的網民便發現現場觀眾不多,有人更貼上2018年七人欖球賽首日比賽的現場照,入場人數及氣勢明顯更勝今日賽事。