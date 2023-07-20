網上熱話｜山頂深夜驚現擔遮紅衣女　網民：影片把女聲仲恐怖(有片)

快將踏入農曆7月，繼日前有網民日前在社交平台分享一段凌晨於深水灣驚見擔遮紅衣女的車Cam影片，昨日再有網民上載另一段車Cam影片，顯示深夜在山頂驚見疑似同樣擔遮紅衣女。不過就有不少網民表示，影片中的女聲比畫面所顯示的更恐怖。

網民昨日在社交平台Intasgram(IG)上載一段車Cam影片，見一輛汽車正駛入發射站附近一個停車場，片中一對男女聲正談及抽獎禮物，現場環境漆黑，只有汽車頭燈照射，當汽車剛轉入彎時，就可見一名身穿紅衣、疑似擔著雨傘的女子身影，當時地面是乾的。片中女聲隨即叫停車，接著連聲大叫將車退後，並問：「你見唔見到？」

網民：係唔係有新戲準備上畫？

網民的指拍攝地點為山頂，並表示「這是正式錄用的鬼嗎？」、「(冷靜)邊個夜麻麻咁大整蠱？」。不過，日前亦有另一段車Cam影片顯示，在深水灣路邊亦出現疑似同樣擔遮紅衣女，因此有網民指「一條片就話啫，隔日又多一條就好假囉~」、「出現得太密了，係唔係有新戲準備上畫？」、「根本同一個人(紅衣女)」，不過有更多網民表示影片中的女聲比畫面所顯示的更恐怖，「聽把聲都覺得煩」、「啲女人成日勁大反應嚇X自己人」，就連樓主都自嘲「Use me as人煩過鬼button」，亦有網民戲謔「我比較想知lucky draw 有咩抽」。

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