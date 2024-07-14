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2024-07-14 18:21:30

網上熱話｜港男用App叫外賣到場驚見食肆已落閘　見到一件事感好笑

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網上熱話｜港男用App叫外賣到場驚見食肆已落閘　見到一件事感好笑

網上熱話｜港男用App叫外賣到場驚見食肆已落閘　見到一件事感好笑

食肆的結束營業時間是否等同截單時間？坊間不時有討論認為，在食肆準備打烊前落單，食物就有機會得到「意外驚喜」。一名網民日前晚上8時40分經外賣平台叫外賣，從程式所見8時45分才截單，便一心認為距離店舖關門還有一段時間。詎料8時52分抵達餐廳門口時，竟見店舖已經關燈拉閘，外賣則妥善包好並放在店外的長枱。

▼網民回應帖主不慎在食肆打烊前叫外賣▼

有網民趕及截單時間叫外賣，到場卻發現餐廳已打烊，其後把事件放到網上分享。(Threads截圖) 有網民趕及截單時間叫外賣，到場卻發現餐廳已打烊。(Threads圖片) 有網民趕及截單時間叫外賣，到場卻發現餐廳已打烊，網民留言回應。(Threads截圖) 有網民趕及截單時間叫外賣，到場卻發現餐廳已打烊，網民留言回應。(Threads截圖) 有網民趕及截單時間叫外賣，到場卻發現餐廳已打烊，網民留言回應。(Threads截圖) 有網民趕及截單時間叫外賣，到場卻發現餐廳已打烊，網民留言回應。(Threads截圖)

事主：未想過店舖關門一刻始截單

該網民強調，分享事件並非怪責店舖把外賣置之不理，又稱未曾想過店舖會在關門一刻始截單，「無理由間鋪收2045，但外賣app唔提早截單嫁(㗎)嘛」，只是當看見一刻認為情景很有趣，「佢真係成間鋪已經落晒閘熄晒燈，就咁擺我個外賣係(喺)門口，好好笑。」最後表示，下次不會再趁食肆打烊前才叫外賣。

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有留言就回應稱見怪不怪，「我地(哋)夜班外賣仔成日都見依d(啲)情況，鋪頭收左(咗)，外賣放出邊。一係就落一半閘，見到我地(嚟)嚟拿，佢開心到」、「之前送外賣都遇過，落大雨冇人做啲單差唔多遲9個字，但係餐廳職員要收工唯有擺門口算數。」

網民：小心入面加料

同時有網民讚餐廳的做法已平衡雙方需要，「仲同你擺得咁好都真係仁至義盡」、「佢都幾有良心，放外賣喺門口俾你拎」。有人就戲言「收梗(緊)舖接你呢張單，分分鐘加料」、「師兄小心入面加咗料」。

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