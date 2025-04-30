網上熱話｜港鐵中年婦搬運大櫃 網民揶揄變「GoGoTrain」：下次搬埋屋

港鐵禁止乘客攜帶大型行李，但不時有網民看到有人帶着大型電器、傢俬等物品入站。近日有乘客於網上發文，可見一名中年婦人利用港鐵東涌綫運送一個大型儲物櫃，站在車門旁阻礙乘客出入。網民質疑大嬸如何避過站內職員入閘，揶揄「以後買傢俬，記得要用GoGoTrain」、「下次搬埋屋」、「搬屋搬貨搬寫字樓」。 該港鐵乘客昨日(29日)於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」以「大嬸真厲害」為題發文，照片可見在東涌線車廂內，該女子將一個黑色大型儲物櫃放在一輛木板車上運送，她站近車門旁，明顯阻礙到乘客出入車廂。

網民批站內職員失職 「冇可能睇唔到」 有網民質疑女子如何避過港鐵職員「法眼」入閘，留言揶揄「咁都可以入到閘上到車，犀x利」、「簡直不可思議，地鐵職員冇可能睇唔到」、「唔係佢勁，係職員癈」、「港鐵員工失職」、「幾十蚊GoGoVan（現改名GoGoX）都唔畀」、「以後買傢俬，記得要用GoGoTrain」、「搬屋搬貨搬寫字樓」、「視港鐵附例如無物，直入直出」、「見怪不怪 這個現象只會越來越多」、「下次用唧車」、「下次可以成座鋼琴」，又驚訝她一個人搬大型櫃，「上上落落佢點做到㗎？」、「過5關斬6將」。