網上熱話｜港鐵四眼男疑偷拍短裙女斷正　女事主：你快啲delete佢先 (有片)

社會不時有偷拍的事件出現，部分雖屬誤會，惟有部分卻是事實。今日(29日)在社交平台就流傳一段戴眼鏡的男子懷疑在港鐵偷拍短裙女被揭發的片段，被偷拍的金髮短裙女情緒激動，不斷要求眼鏡男刪除偷拍圖片或視頻，旁人就合力阻止眼鏡男子離開，引來網民關注。

該片段長約20秒，發帖的網民表示：「男仔偷拍靚妹被發現」。片段顯示一名金髮短裙女與幾名途人合力阻止一名身穿迷彩衣、牛仔褲，佩戴口罩的眼鏡男子離開，期間短裙女情緒激動，高聲喝斥眼鏡男子刪除懷疑偷拍圖片或視頻：「你快啲delete(刪相)」、「你做咩影我呀？」、「你delete(刪除)咗佢(圖片)先」。數名途人就包圍著眼鏡男子，同時合力在他手上拿走懷疑偷拍的手機，其中一名女子就用腳踩著眼鏡男子，以防他逃走。起初「四眼男」堅拒交出手機，惟在數名途人合力制服下終於就範，放手交出手機供途人查閱。影片到此結束。

網民不解： 仲比機會佢 delete ？

不少網民看過片段後留言，不少人質疑根本不應讓眼鏡男子刪除相片：「仲比機會佢delete？」、「緊係留返證據告佢啦」、「立刻搶咗佢手機先啦，仲要俾機會佢刪除」，亦有人說：「影唔影到裙底春光先」、「影唔到裙底春光唔算犯法」、「又影唔到私處，跟返個差佬偷拍單野咁做得啦」；亦有網民指：「(女事主)把聲好刺耳」、「實有打底啦！欣賞下咪算囉！」