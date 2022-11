this this dish為臘味芥蘭+薯仔雞

亦有不少網民於留言區亦打趣說,梅儒瑞於餐廳叫餸時,或會因不懂廣東話,而叫「this this and this meal」,亦有網民留言推介「try samsung (3 dishes)rice next time」,不過美國駐港澳總領事FB版主,便開估梅儒瑞叫咩餸:「好多人問總領事叫咗邊兩個餸,就係:臘味芥蘭+薯仔雞。」