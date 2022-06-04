網上熱話｜遭酒店擅自清理求婚佈置　港男計劃「驚喜變驚嚇」

不少男士會訂酒店Staycation，精心佈置房間向心愛的人求婚，但如果酒店不好好配合，隨時驚喜變驚嚇，近日就有網民的求婚計劃，聲稱被酒店破壞。

該網民在社交媒體Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發文，表示在上月26日至上月30日計畫與未婚妻入住中環一間酒店，慶祝她的生日，他亦計畫入住當天向她求婚，為給未婚妻一個驚喜，他早前已與酒店方商量好，並在上月25日佈置好房間，包括擺放好氣球、蠟燭及花束，離開時沒有退房。

佈置全被扔掉 僅留下求婚花 束

怎料到翌日(26日)時，網友與女友一起辦理入住，打開房門時卻發現酒店職員在房間內，惟房間一切佈置已被清空。該網友非常震驚，坦言「我果一刻熄左機」，隨即詢問該名職員，但對方稱「唔清楚，冇人通知呢間房有咩特別」，而前台職員亦稱「唔知點解，話佢哋係有交代」，更一度稱所有佈置「已經掉哂」，最後只在某處找回花束歸還該網友。

酒店僅 賠佈置費 港男： 心血無法賠償

網友坦言對事件「欲哭無淚」，而女友就「攬住紮佢哋唔知喺邊度執返嚟，但原本係用來同佢求婚嘅花傷心到喊」，其後網友指涉事酒店的經理曾致電向他道歉，承認事件責任在酒店一方，惟只能賠償花束、佈置物品及酒店房的費用。網友認為事件對他及女友而言是「一件唔想再回憶嘅事」，即使對方願意賠償，求婚的驚喜及快樂亦已遭破壞，指「錯過左嘅時光，我嘅心血……好多好多都無辦法用金錢去賠償。」

帖文引起許多網民討論，不少人都替網民難過：「好慘」、「慘噢」、「真係唔好彩」，同時不少人都批評酒店行為離譜：「絕對係酒店錯哂，不過最緊要係女友知你心意同求婚成功」、「呢間酒店有點嚇人。一個好回憶比佢變左驚嚇回憶！」、「好離譜喎，賠錢有咩用啊？咩驚喜同心血都冇哂喇，啲心血係用錢都買唔返㗎」。

然而，亦有人安慰他：「真係好癲。但起碼你而家叫得佢做未婚妻即係代表你應該求婚成功咗。恭喜你！祝兩位幸福快樂」