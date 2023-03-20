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2023-03-20 10:00:00

總結北京之行　李家超：開展與中央部委合作新篇章

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李家超總結北京之行，表示開展與中央部委合作新篇章。(資料圖片)

李家超總結北京之行，表示開展與中央部委合作新篇章。(資料圖片)

行政長官李家超上周訪問北京，列席全國人大開幕會及閉幕會。他在報章撰文表示，今次全國兩會為落實二十大精神作出具體行動部署，體現中央對香港的重視、關心和支持，他形容訪京開展了與中央部委和機機合作的新篇章，今後特區政府會積極與中央部委和機構建立緊密聯繫，與內地不同單位共同解決問題

李家超在《文匯報》以題為《落實好兩會精神　以香港繁榮穩定貢獻強國建設撰文，這次全國兩會為落實二十大精神作出了具體行動部署，當中不少內容對香港帶來很大啟，包括體現中央對香港的重視、關心和支持；香港在國家發展大局中承擔起更大責任和使命，以及說好香港故事，堅定發揮背靠祖國、聯通世界獨特優勢。

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未來積極與部委建立聯繫共同解決問題

他續指，到訪北京，率領了8位局長分別拜訪11個中央部委和機構，就雙方共同關心的事宜交換意見，增進交流和合作，訪京開展了港府與中央部委和機構之間有效溝通和合作的新篇章，亦開啟了更有效溝通和更緊密合作的康莊大道，今後，特區政府各司局長及政府同事會積極與中央部委和機構建立緊密聯繫，在這條康莊大道上共同努力，與內地不同單位共同解決問題

李家超又說，訪京期間與國家科技部簽署了《加快建設香港國際創新科技中心的安排》，進一步推動香港建設國際創新科技中心的重要一步，標誌着內地與香港科技合作打開新篇章，重申香港正處於由治及興的關鍵在中央領導和支持下，特區會堅定確保「一國兩制」成功實踐，說好香港故事，發揮自身所長、服務國家所需，以香港的長期繁榮穩定，為推進強國建設作出貢獻。

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