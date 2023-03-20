總結北京之行　李家超：開展與中央部委合作新篇章

行政長官李家超上周訪問北京，列席全國人大開幕會及閉幕會。他在報章撰文表示，今次全國兩會為落實二十大精神作出具體行動部署，體現中央對香港的重視、關心和支持，他形容訪京開展了與中央部委和機機合作的新篇章，今後特區政府會積極與中央部委和機構建立緊密聯繫，與內地不同單位共同解決問題。

李家超在《文匯報》以題為《落實好兩會精神 以香港繁榮穩定貢獻強國建設》撰文，這次全國兩會為落實二十大精神作出了具體行動部署，當中不少內容對香港帶來很大啟示，包括體現中央對香港的重視、關心和支持；香港在國家發展大局中承擔起更大責任和使命，以及說好香港故事，堅定發揮背靠祖國、聯通世界獨特優勢。