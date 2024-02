美斯訪香港｜美斯終無落場球迷大叫回水　政府兩度稱極度失望或扣減贊助費　據悉合約列明要落場45分鐘 (持續更新)

馬啓仁:隊醫消息指美斯受傷 理解未有披甲

阿根廷球迷馬啓仁表示隊醫消息是美斯受傷,所以理解球王未有披甲。球迷梅先生表示買了4千多元波飛,卻未能睇到美斯,感覺受騙。另一球迷斯巴斯坦表示入場睇美斯不果很嬲,更稱「Messi is s×××」、「Ronaldo is the best」(C朗拿度是最好的)。有現場觀眾更目睹,有小朋友氣得扔下印有美斯的宣傳單張在地上直踩。

國際邁阿密主帥馬天奴賽後解釋,美斯的肌肉發炎已維持多日,但情況沒有明顯好轉,團隊下午才決定不派美斯上陣,希望球迷原諒。雖然未能一睹球王風采,但班主碧咸則非常識趣,完場後繞場與觀眾揮手打招呼,十分親民,更有球迷成功突破保安防線,取得碧咸簽名及合照。

政府︰國際邁阿密CF表演賽獲配對撥款和場地補助金資助

對於美斯最終從未在今日表演賽上陣,政府發言人晚上發稿回應傳媒查詢指,形容政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望,直指「主辦單位欠球迷一個解釋」,又稱大型體育活動事務委員會將根據協議條款與主辦單位跟進,包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

政府發言人又確認,今次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可,以及1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。

▼球迷回應美斯最終沒有出場▼