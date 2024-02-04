美斯訪香港｜美斯終無落場球迷大叫回水　政府兩度稱極度失望或扣減贊助費　據悉合約列明要落場45分鐘 (持續更新)

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密，今日(4日)在香港大球場大戰港聯，最終以4:1大勝的結果為戰事拉下帷幕，但美斯最終未有落場，令不少渴望一睹球王英姿的球迷失望而回，完場後大量球迷報以噓聲，更有人不滿大叫「回水」。政府賽後在晚上7時許回應美斯未有出場一事，形容政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，「主辦單位欠球迷一個解釋。」

政府對美斯未應要求親自向球迷解釋 感極度失望

政府在深夜近11時再發聲明回應事件，指今次活動除獲政府約1,600萬元配對撥款及場地補助金資助外，政府也有提供多項協調和協助，包括安排場地和人流管理等，務求為球迷帶來一場精彩比賽和親睹世界球王球技的機會。聲明續指，政府和一眾球迷對於美斯未能上陣表演賽，亦未應要求在場內親自向球迷說明原因，感到極度失望，批評主辦單位及國際邁阿密CF的處理手法未能回應一眾熱烈支持美斯的球迷的期望，尤其是一眾專程遠道而來的旅客。

聲明指，文化體育及旅遊局和大型體育活動事務委員會將根據協議條款要求主辦單位負責，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。據了解，主辦機構與港府簽訂的合約中，列明美斯需要落場約45分鐘，除非因受傷等健康及體能問題，而港府曾向國際邁亞密要求美斯賽後以隊長身份領獎和發言，惟今日他最終只在後排位拍攝大合照，其後直接返回更衣室。

球迷疑洩忿踢向美斯紙板

大球場原本擺放有國際邁阿密對港聯的宣傳紙板，但網上流傳片段有球迷疑洩忿「起飛腳」踢向紙板上美斯的頭部，事後美斯的「頭」跌在地上，畫面宛如「斷頭台」。

▼美斯比賽宣傳紙板宛如「斷頭台」▼