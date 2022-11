聖誕2022｜梵高沉浸式體驗展登陸MegaBox 設五大打卡位

由今年11月11日至明年1月1日期間,市民可於L5中庭遊覽「Joy to the World of Van Gogh」5大打卡位:「光影星夜聖誕之旅」、「向日葵油畫風聖誕樹」、「夢幻花影鏡廊」、「《星空下的咖啡座》 AR 濾鏡」及「冬日梵高自畫像」,各個打卡位更特別加入聖誕元素及多媒體視覺效果,讓你過一個與別不同的梵高聖誕!另亦可製作「《星夜》電子聖誕卡」,加上祝福字句及圖案創作屬於自己的梵高動態電子聖誕卡,向親朋好友送上溫暖的祝福!