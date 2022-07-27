膠袋徵費｜謝偉銓倡增至2元　邵家輝質疑成效

政府計劃年底開始，膠袋徵費由目前的5毫增至1元。因應有環保團體及議員建議，可將膠袋費增至2元，高過政府建議的1元。政府表示每個膠袋至少收取1元是考慮了其他地區做法及市民接受程度，在現時經濟和社會氣氛下，認為循序漸進調整收費較合適，但認同增加膠袋費至2元，可鼓勵市民減少使用塑膠購物袋，對建議持開放態度。

謝偉銓：加至2元令市民更警覺

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，個人認為如果將膠袋徵費，由現時5毫提高至2元，會令市民更警覺減少用膠袋。他在一個電台節目中表示，徵費的立法原意是減少用膠袋，但近年膠袋用量逐年增加，認為徵費水平應達到足以讓市民關注的水平，又指加費市民一般都不願意，但認為市民可以選擇是否付費用膠袋，或提醒自己自備購物袋。但他亦指政府需要從各方面規劃，不是當市民使用膠袋量增加時又再加費，不能只有單一方法。

邵家輝：膠袋徵費初期使用量大減 但其後又上升

相反，立法會批發及零售界議員邵家輝就在同一節目中表示，質疑相關徵費加至2元的成效。他指個人認為分別不太大，像10年前開始收取膠袋費時，初期膠袋使用量大減，其後又再上升，因為市民有需要。他又說，膠袋徵費不屬用者自付原則，商戶收取到的膠袋費，不用交予政府，相信徵費即使加至2元，商戶不會抗拒，但他希望政府能繼續豁免冷凍食品的膠袋費。