臨時失業支援｜350投注站員工須退還款項 林振昇冀酌情處理

第5波疫情嚴峻，本港多人失業。政府為助港人度過難關，於2月時推出1萬元「臨時失業支援」計劃，最終35萬名申請者獲批，於年中陸續收到資助。惟其中350名馬會投注站員工近日突然接獲政府口頭通知，因場外投注處不屬於第599F章下表列處所，所以不符合申請資格，須將資助全額歸還。勞聯立法會議員林振昇於一個電台節目中表示，有關員工非存心隱瞞，希望當局可酌情處理。

馬會在 1 月至 4 月沒有安排工作

林振昇指，政府容許短暫停工30日的人士申請失業援助金，惟只限於表列處所員工，而馬會投注站並不在該列表中。他透露，有關員工主要任兼職，在6月底收到1萬元資助，7月尾當局覆核後要求退還全額，由於馬會在1月至4月沒有安排工作，一般員工理解會認為自己失業，非存心隱瞞。他又指不少員工已使用該1萬元的資助，若須即時退還資助金額有困難，冀當局酌情處理，並指若最終仍須退還全額，希望當局容許他們分期退還，避免即時經濟壓力。有馬會員工質疑機制草率馬虎，指明明政府覆檢完才審批，但不一會又要收回，真的十分擾民。

為盡快發放資助 事後才覆核

政府日前曾回覆傳媒指，為盡快發放資助，不會在審批時核實自我申述資料真確性，但會在發放資助後進行事後覆核，近日發現約520名申請人不符資格，當中350人為馬會投注站員工，已陸續發出繳款單，要求退還資助，意味政府庫房將有望收回約520萬元。

香港賽馬會回覆表示，自2020年1月新型冠狀病毒疫情在香港爆發以來，採取了一系列措施，以保障18,000名全職及兼職員工的生計。



全職員工的收入並無受到疫情影響，過去兩季更均有加薪。為協助員工應對疫情下的挑戰，也推出了多項補貼計劃，包括上下班的交通費用報銷、有薪疫苗接種假期或相應假期薪金兌現，以及接種疫苗的交通費用報銷。



在疫情期間，馬會一直堅持兩項重要指導原則：首先是任何業務活動均不得對會員、員工及顧客的健康及安全構成任何威脅；第二是任何業務活動均不可構成公共衞生風險。因此，於疫情最嚴峻時，馬會不得不暫時關閉部分場所，包括場外投注處、電話投注中心、餐飲設施，及縮減營運規模。



馬會指深明兼職員工會因工時減少而影響收入。因此，當新型冠狀病毒在香港出現一個月後，馬會隨即於 2020 年 2 月推出了兼職僱員收入津貼計劃，為場外投注處和其他部門的合資格的受影響兼職員工提供經濟援助。截至目前為止，已有超過一萬名兼職員工受惠於此計劃，獲得最多等同收入50%的津貼。跟全職員工一樣，兼職員工也在過去兩季獲得加薪，馬會表示，相信在香港會採取類似措施以保障兼職員工生計的僱主並不多。