自體脂肪移植配合乳房保留手術 港大團隊︰患者創傷小 復原快

乳癌是香港婦女最常見的癌病。目前腫瘤切除手術仍是主要治療方法，患者在術後可能出現組織缺損而令乳房出現變形等問題，或影響外觀與生活。港大醫學院團隊展開臨床試驗，率先採用「自體脂肪乳房重塑手術」，為早期乳癌患者在切除腫瘤後即時進行自體脂肪移植，以改善術後乳房變形與組織缺損問題。此技術不僅提供新治療選擇，更有望提升患者術後生活質素與自信。團隊已成功為15名患者採取此手術，初步結果顯示創傷小、復原快，成效理想，暫未有發現嚴重併發症，或癌症復發。

傳統乳房保留手術雖能保存部分乳房，但常因組織不足導致外觀不對稱或凹陷，影響患者心理。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、乳腺外科主任兼於崇光基金教授(乳腺癌研究)鄺靄慧指出，部分患者會因外觀改變而情緒低落，甚至影響康復進度。 鄺靄慧領導的研究團隊，針對早期乳癌患者，於2024年在瑪麗醫院開始臨床試驗，在乳房保留手術中即時結合自體脂肪移植技術重塑乳房。乳腺外科與整形外科合作，於手術中即時抽取患者腹部、大腿或腰部脂肪，經處理後注射至乳房重塑形狀。

美容界應用已久 該學系的名譽臨床助理教授李中正醫生指出，自體脂肪移植技術在美容界應用已久，廣泛用於面部填充、隆胸手術等，但在乳癌保留手術則不常用。主因過去醫學界對於在腫瘤切除後立即做自體脂肪移植的安全性與效果仍存有疑慮。但隨着臨床數據的累積，反映該技術安全良好。 術後乳房體積平均增10% 港大醫學院團隊已為15位乳癌患者完成手術，初步結果顯示創傷小、復原快，無嚴重併發症或復發跡象。60%患者在術後3個月檢查，數據顯示乳房體積平均增長約10%，對照組則減少約12%。患者對自身健康與外觀的滿意度亦較高。團隊亦引入3D影像系統，精準測量乳房體積與對稱性，為長期追蹤與安全性評估提供客觀數據。