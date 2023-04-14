與亞洲馬拉松錦標賽同場辦 渣馬明年1.21舉行

渣打香港馬拉松2024將於明年1月21日舉行，同場更會進行兩年一度的亞洲馬拉松錦標賽，是該項比賽第5度選址本港舉行，亦是新冠疫情後復辦的首屆賽事。 籌委會預計，有近45個亞洲地區及國家的頂尖跑手將前來參戰，與本地跑手同場競技。

清涼天氣利創佳績

香港田徑總會主席關祺表示，榮幸相隔8年後再獲邀主辦亞洲馬拉松錦標賽，並解釋大會選擇在1月份舉辦是次大型賽事，一方面提供充足的時間吸引更多國際跑手前來參賽，同時希望清涼的天氣有利創造佳績，提升水平，令賽事更精彩，氣氛更熱烈。

渣打香港馬拉松是世界田徑聯會(WA)認可的金級道路賽，亦是本港「M」品牌大型國際體育盛事，一直備受海外和本地跑手歡迎。亞洲馬拉松錦標賽同場舉行不但增添了國際彩色，更鞏固了香港作為國際盛事之都地位。

受疫情影響，香港馬拉松曾停辦及多次改期，直至今年2月才成功舉行第25屆渣打香港馬拉松。田徑總會行政總監伍于豪2月出席電台節目時預告，新一屆香港馬拉松於11月19日舉行，但上月已有傳下屆改至明年2月。

翻查資料，渣打香港馬拉松自1997年舉行以來，八成賽事在2月舉行，另有三屆在1月舉辦，僅2007年的一屆在3月舉行，及2021年受疫情影響改期延至於10月復辦。