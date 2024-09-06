舒適堡結業｜苦主年初被推銷簽10年合約損失2萬元　指開業多年以為無事

健身中心舒適堡結業，多年來有不少客戶，有苦主向《am730》表示今年初被推銷簽了10年合約，損失2萬多元。早前有傳舒適堡欠供300萬元強積金，苦主指上月下旬最後一次到分店健身，當時明顯感受到健身教練們心情低落，他對結業亦有心理準備，已向民建聯立法會議員梁熙求助。
化名「Captain R」的苦主指，20多年還在學生年代時，已了解有舒適堡的存在，眼見開業38年，在內地亦有很多分店，感覺實力雄厚， 「就以為一直冇事」。他近年在舒適堡簽過3、4年合約，順利渡過幾年合約後，再對舒適堡增添信心。他今年初被推銷用2萬多元簽10年合約，他指最少需簽1年合約，但「除返開貴啲」，最終被價錢吸引而簽10年合約，形容「除返開平過康文署健身室」。不料未夠1年，舒適堡突然宣布結業。
形容教練回覆「唔嗲唔吊」
早前舒適堡欠供強積金的消息傳出後，「Captain R」到分店健身，他有向健身教練了解過情況，感覺到當時充斥低落的情緒，不過教練亦不了解公司營運情況，回覆「唔嗲唔吊」。「Captain R」目前已向立法會議員梁熙求助，考慮未來再向海關求助。
立法會議員梁熙接獲客戶及教練求助，由於舒適堡一直以超長年期合約進行銷售，不少客戶均簽約10年甚至所謂永久會籍，現時突然結業影響人數眾多。他了解到舒適堡近日仍然積極用各方式「吸客」及簽長約，涉嫌觸犯商品說明條例下「不當地接受付款」的規定，有關行為意圖不供應有關產品。梁熙批評舒適堡銷售手法不良，有誤導消費者之嫌，促請有關部門介入調查。
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期望消委會建議如何「止蝕」
對於舒適堡聲稱有新投資者接手，會為客戶免費提供餘下所有相關服務。梁熙認為目前未有任何細節，而公司突然結業已令客戶失去信任，期望消委會建議如何「止蝕」，減少損失。例如建議受影響用戶如何檢視合約細節，特別是新簽合約，如在條款中設有冷靜期及退款期的條款，可否提出申索，以保障權益；如以月費形式支付款項的消費者，是否可以聯絡銀行以中斷後續繳費。
梁熙呼籲市民對長年期的預繳消費提高警覺，並小心衡量風險，亦促請當局研究應否為銷售訂立上限年期，以避免相關事件發生。梁熙呼籲，受影響市民盡快就事件向海關、消委會等機構聯絡，以了解及追討合法權益，如遇到任何問題，亦歡迎聯絡他跟進。