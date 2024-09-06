健身中心舒適堡結業，多年來有不少客戶，有苦主向《am730》表示今年初被推銷簽了10年合約，損失2萬多元。早前有傳舒適堡欠供300萬元強積金，苦主指上月下旬最後一次到分店健身，當時明顯感受到健身教練們心情低落，他對結業亦有心理準備，已向民建聯立法會議員梁熙求助。 化名「Captain R」的苦主指，20多年還在學生年代時，已了解有舒適堡的存在，眼見開業38年，在內地亦有很多分店，感覺實力雄厚， 「就以為一直冇事」。他近年在舒適堡簽過3、4年合約，順利渡過幾年合約後，再對舒適堡增添信心。他今年初被推銷用2萬多元簽10年合約，他指最少需簽1年合約，但「除返開貴啲」，最終被價錢吸引而簽10年合約，形容「除返開平過康文署健身室」。不料未夠1年，舒適堡突然宣布結業。

舒適堡結業｜苦主年初被推銷簽10年合約損失2萬元 指開業多年以為無事

期望消委會建議如何「止蝕」 對於舒適堡聲稱有新投資者接手，會為客戶免費提供餘下所有相關服務。梁熙認為目前未有任何細節，而公司突然結業已令客戶失去信任，期望消委會建議如何「止蝕」，減少損失。例如建議受影響用戶如何檢視合約細節，特別是新簽合約，如在條款中設有冷靜期及退款期的條款，可否提出申索，以保障權益；如以月費形式支付款項的消費者，是否可以聯絡銀行以中斷後續繳費。 梁熙呼籲市民對長年期的預繳消費提高警覺，並小心衡量風險，亦促請當局研究應否為銷售訂立上限年期，以避免相關事件發生。梁熙呼籲，受影響市民盡快就事件向海關、消委會等機構聯絡，以了解及追討合法權益，如遇到任何問題，亦歡迎聯絡他跟進。