英國安法控3人｜其中1名被告死亡　陳茂波：不評論個別案情及中間發生事情

英國警方本月起訴特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另外2人違反英國國安法，指控他們涉嫌協助香港情報部門。其中1名被告Matthew Trickett死亡。財政司司長陳茂波表示，特區政府不會評論個別案情以至中間發生的事宜。
陳茂波等今日出席立法會前廳交流會後見記者。對於有指駐倫敦經貿辦監察當地港人，署理商務及經濟發展局局長陳百里表示，不評論網上流傳事宜甚或無稽指控。對於行政會議召集人葉劉淑儀早前指經貿辦性質已改變，會留意流亡港人在當地舉辦的活動。陳百里表示「大家對經貿辦角色功能有啲唔清楚」，解釋指經貿辦負責聯繫當地政府部門、工商界及社會各界，提升香港及當地經貿關係，加強文化藝術交流合作。他強調經貿辦未來會繼續無畏無懼、不偏不倚、合規合法地推行職責。
指會協助合法資金來港發展
另外，阿聯酋杜拜王子阿里在港設立家族辦公室的啟動禮延至本月下旬。該家族辦公室行政總裁麥懿睿表示，仍待確認阿里王子來港日期，或在6月下旬來港。被問到港府期間有否與阿里王子保持聯繫，對方有何關注，財經事務及庫務局局長許正宇回應指，會通過不同政策持續協助合規、合法資金來港發展。
今日的立法會前廳交流會主題是加快發展新質生產力，創新科技及工業局副局長張曼莉表示為實現高質量發展，在香港需因地制宜，結合自身優勢。她指會以科技推進培育未來產業，協助各行業升級轉型。局方正積極構建企業版「智方便」，議員關注如何提升業界功能，她指將來數碼企業平台可容許企業進行數碼簽署、數碼身份認證、有文件夾儲存文件證書。
有關電商發展，陳百里談及內地對高質量、多樣化進口商品需求大，港府會推出一系列舉措，包括在7月推出「電商易」、8月份舉行「香港好物節」、就清關報關措施拆牆鬆綁等。陳百里表示很多議員擁有工商界背景，以企業家的角度提醒政府推行不同措施時有何「痛點」，政府會就此微調政策。