英國安法控3人｜其中1名被告死亡　陳茂波：不評論個別案情及中間發生事情

英國警方本月起訴特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另外2人違反英國國安法，指控他們涉嫌協助香港情報部門。其中1名被告Matthew Trickett死亡。財政司司長陳茂波表示，特區政府不會評論個別案情以至中間發生的事宜。

陳茂波等今日出席立法會前廳交流會後見記者。對於有指駐倫敦經貿辦監察當地港人，署理商務及經濟發展局局長陳百里表示，不評論網上流傳事宜甚或無稽指控。對於行政會議召集人葉劉淑儀早前指經貿辦性質已改變，會留意流亡港人在當地舉辦的活動。陳百里表示「大家對經貿辦角色功能有啲唔清楚」，解釋指經貿辦負責聯繫當地政府部門、工商界及社會各界，提升香港及當地經貿關係，加強文化藝術交流合作。他強調經貿辦未來會繼續無畏無懼、不偏不倚、合規合法地推行職責。