葵芳邨母子燒炭亡｜女死者休病假數月　同事未察覺異樣：講起個仔佢都開心

葵芳邨一名59歲媽媽疑因患病，擔心無力照顧32歲中度智障兒子，母親節翌日攬子燒炭，雙雙不治。 姓黃的女死者是城巴站長，在北角總站返工超過25年，據了解，女死者20多年前與丈夫離異，此後與32歲中度智障兒子相依為命。與女死者共事超過20年的同事對事件感到難過，「咁肯定係唔開心啦，共事咗咁耐嘅同事……我識佢超過20年喇！」又讚揚她做事認真盡責、勞心勞力，又指平日提起愛兒表現雀躍，「覺得個仔好乖，講起個仔佢都開心」、「講起佢個仔時比較雀躍啲，個仔幾識食呀呢啲。」此前亦未察覺她有異樣。

女死者曾透露工作不開心 據了解女死者患有心臟病，一次工作期間不適，自農曆年後一直休假，直至慘劇發生。消息稱，她疑患上心臟病、亦曾透露工作不開心，加上擔心無力照顧智障兒，留遺書尋短。

兩名死者並非社署跟進個案 城巴企業傳訊及市務部發言人昨日（13日）證實一名女站長離世，並對事件表示難過，向其親友致以深切慰問，並會為其親友提供適切協助；社會福利署昨回覆時表示，署方非常關注事件，對兩名死者離世感到十分難過，又指兩名死者並非社署社工的跟進個案。當區綜合家庭服務中心已聯絡有關家屬，並按其福利需要提供適切協助。