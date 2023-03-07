蔡天鳳碎屍案｜29歲女疑犯涉協助罪犯內地落網　已移交本港3月8日提堂 (持續更新)

【21:52更新：警方落案控告被捕女子】

譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳遭謀殺及肢解烹屍，前夫一家等6人先後被捕。消息指，死者前夫的一名女友人亦涉嫌協助罪犯，於內地落網。女疑犯將會移交港方扣查，案件至今累計共拘捕7人。

被捕女子今日(7日)由內地遣返香港，並移交本港警方；疑犯在中午被押往天水圍警署，稍後再轉交西九龍總區重案組人員接手；於下午3時許離開天水圍警署，其後被押往其位於尖沙咀天璽的寓所搜證。警方晚上表示，已暫控她一項協助罪犯罪，案件明日(8日)上午在九龍城裁判法院提堂。

早前6人被捕包括死者前夫一家四口

早前被捕的6人，包括死者前夫鄺港智在內一家四口、死者前家翁的47歲情婦，以及涉嫌收取30萬港元協助鄺港智逃走的41歲男子林舜。

前家翁鄺球：被控謀殺，5月8日再訊

前大伯鄺港傑：被控謀殺，5月8日再訊

前夫鄺港智：被控謀殺，5月8日再訊

前家姑李瑞香：被控妨礙司法公正，5月8日再訊

遊艇公司職員林舜：被控協助罪犯，獲准保釋候訊

前家翁情婦：涉嫌協助罪犯，獲准保釋候查

雙腳頭骨基因與蔡天鳳吻合

至於警方在大埔龍尾村村屋內的雪櫃，發現的一雙腳以及湯煲內頭骨，消息指經基因檢測後，相關人骨與蔡天鳳基因吻合，其身軀及雙手則仍未尋回。