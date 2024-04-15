薄扶林菲傭女嬰綁架案　一匪重囚9年4個月

薄扶林於2021年發生綁架案，兩名男匪涉綁架一名菲傭及20個月大女嬰女少主，藏參八鄉一個棄置貨櫃屋，期間綁匪曾叫女傭提供僱主資料，提及2億元，稱若她合作可獲5%報酬，女傭未有答應，又稱其僱主並不有錢。她及後掙脫成功帶少主成功逃脫。其中一名匪徒事後被捕，他今日(15日)在高等法院承認兩項綁架罪，被判監9年4個月。 被告何連進(45歲)，無業，承認兩項俗稱綁票的「將人強行帶走或禁錮交換贖金」。控罪指，被告於2021年12月8日，與一名不知名男子以武力方式將1名外傭及20個月大女嬰，在違反其願下帶走及禁錮，以圖取得用以交換其釋放的贖金或利益。 據悉，女嬰與家人在貝沙灣居住，父親為日本人，在港經營食肆。

稱財困被要求「收數」 後來才知道需綁架 暫委法官判刑時引述代表律師求情指，被告因財困欠下4萬，對方要求他協助「收數」，後來才知道綁架他人，被告對所作行為感羞恥。法官指案情嚴重，涉案女嬰只有20個月大，並曾被膠索帶綑綁雙手，女傭亦遭綑綁手腳及蒙頭，無疑女嬰當時十分驚慌。惟法官指，涉案女傭英勇，不但自行鬆綁和爬上貨櫃求救，亦和被告動手。 法官讚女傭英勇 自行鬆綁後與被告糾纏 法官指本案計劃周詳，被告於事發前3天購買索帶，電話紀錄顯示早已安排更換假車牌事宜，以及借用涉案車車輛，幸兩事主事後身體及心理沒長期創傷，以14年為判刑起點，被告認罪減刑至9年4個月。

案情指，女傭於2021年12月8日早上帶女嬰到學前班，沿薄扶林域多利道步行經過停泊在路邊的一輛七人車時，突遭被告拉上車。開車同黨問女傭其僱主姓名和電話號碼，女傭回應指其僱主並不富有。同黨表明若女傭合作，會把收取款項的5%給予女傭。綁匪雖未有表明要多少贖金，但曾提及2億金額。 被告和同黨把女傭女嬰帶到八鄉大窩村一棄置貨櫃，被告和同黨便離開。女傭其後自行鬆綁並攜女嬰經冷氣機窗口爬上貨櫃呼喊求救。折返的被告嘗試爬上貨櫃捉她們，但糾纏期間遭女傭推倒在地。因求救聲驚動村民，被告遂逃離現場，及後被捕。