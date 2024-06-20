藉查煤氣入屋非禮7歲女　男警罪成還柙候判

一名已婚男警涉於在紀律部隊宿舍內，以檢查煤氣為由進入鄰居單位，非禮屋內的7歲女童，伸手入內衣褲觸摸女童的胸部和私處，並說「好鍾意你咁肥」。事後該男警被控一項猥褻侵犯罪，案件今(20 日)在粉嶺裁判法院審訊。裁判官水佳麗裁定被告罪名成立，並拒絕被告保釋，表示「知道你過往係一個良好警察，但干犯呢啲控罪，你與一般市民被告無異，冇得優待你」，遂將案件押後至7月5日判刑。

34歲被告梁桂鋒，被控於2023年9月20日，在葵涌的紀律部隊宿舍內，以檢查煤氣為由，要求7歲事主X開門。其後帶事主到廚房，伸手入她的內衣褲，多次摸她的胸部和私處，惟遭女童母親回家發現，當面指控被告非禮女童。庭上透露，被告在警隊表現屢獲讚賞，曾獲「最佳警員獎」。

裁判官水佳麗裁決時指，事主在不同階段均清楚講述事發經過，屬可靠證人，信納女童指被告說過「你好肥，我好鍾意，可唔可以再摸你」等說話，又信納女童指控被告曾侵犯她；相反對於被告聲稱因嗅到煤氣味，故入女童屋企查看的說法並不相信，裁定被告罪名成立，押後至7月5日判刑，以待索取被告背景報告及事主創傷報告。

官：知道你過往係一個良好警察

對於辯方求情時指，被告在警隊表現良好，案發時家庭及工作狀況使他情緒緊張，並無預謀犯案，希望法庭能輕判及獲准保釋。水官指「知道你(被告)過往係一個良好警察，但干犯呢啲控罪，你與一般市民被告無異，冇得優待你」，遂拒絕被告保釋。