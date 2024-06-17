袁國勇澄清「食三文魚如吃糞」：若製作過程妥當無問題

港大微生物學系講座教授袁國勇將推出自傳，以回顧行醫、教學和研究生涯。快將68歲的他近日接受多間傳媒訪問，當中坦言如果他健康狀況許可，且港大繼續聘請他，將會繼續工作下去。在接受《星島日報》專訪時，袁國勇就曾有報道指他說「食三文魚便好似食屎咁，所以他從來不食三文魚」一事澄清，強調他當時並非這樣說，批評有關報道扭曲其意思，完全錯誤。

袁國勇解釋，三文魚內含有大腸桿菌的數量如糞便般高，但不是所有三文魚亦是如此，而是在製作、切片、冷藏、運用及儲存等過程不當才會發生，假如過程妥當則無問題。

他建議老人家、長期病患者不應生吃食物或魚生等，因為生吃食物很多時有機會找到有抗藥性細菌及寄生蟲等，年輕人不擔心只是因為胃酸，但若長者有長期病患，胃酸本身弱，生吃食物就會很危險。

憶患癌女化療後吃魚生截肢

他憶述一位做完乳癌化療的年輕女士，術後去吃魚生慶祝，但感染「創傷性弧菌」最終一隻腳須截肢，慨嘆該病人「好慘」。他提到當時曾建議食物安全中心要求食肆在餐廳清楚列明「長期病患不應吃生食物」，惟食肆不願意，擔心影響生意，因此沒有辦法，只好自己呼籲，形容因很多人不理會生吃食物的憂慮，「覺得好食就可以再食」。