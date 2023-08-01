西貢鯨魚死亡｜鯨魚近期傷口或因螺旋槳所致 海洋公園：完善法規 近鯨地方限航速

在本港海域出現的布氏鯨日前被發現在西貢牛尾洲對開海面死亡，其後鯨魚屍體被拖至萬宜水庫西壩進行解剖。海洋公園及香港海洋公園保育基金今日(1日)表示，經過專家團隊初步檢驗鯨魚屍體後，初步認為該傷口是近期由硬物所造成，有大機會是船隻或其螺旋槳造成；此外，專家團隊正在採集樣本，透過比對找出受傷原因，而部分樣本將會送往外地化驗，觀察有否潛在病變。 對於今次事件，海洋公園認為可從三方面著手，包括加強教育及完善法規等，避免悲劇再次發生。

團隊：近期傷口或由螺旋槳造成 海洋公園表示，經過專家團隊初步檢驗屍體後，發現鯨魚背部中間位置發現較大面積新傷口，該傷口在鯨魚背部背鯺較前位置，而舊傷口則是在背部背鯺較後位置。 團隊初步認為，傷口是近期由硬物所造成，有大機會是船隻或其螺旋槳造成，但確實死因仍有待解剖和化驗。之後透過檢驗組織樣本，可以確認鯨魚的品種以及是否受到疾病困擾。 海洋公園又指，組織和骨骼樣本稍後會運送到位於海洋公園的香港海洋生物救護及教育中心 (Hong Kong Marine Life Stranding and Education Centre)處理。

