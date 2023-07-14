西貢鯨魚｜布氏鯨西貢南風灣再出沒　不少市民坐船出海覓蹤影 (有片)

【7月14日更新】昨日(13日)有網上片段見到，西貢海域有鯨魚出沒，有指是一隻布氏鯨，期間鯨魚露出水面，張開嘴巴，開合幾次後再潛入海。今日(14日)在西貢碼頭，有不少市民特意坐船出海，前往發現鯨魚的水域視察。直至下午，鯨魚在西貢南風灣對出海面再次出現。
女童：有點怕會把我吃掉
市民鍾先生向傳媒表示，香港水域平日甚難看見鯨魚出現，今次難得有鯨魚出沒，當然很想前去觀賞。有女童坦言，見到網片中的鯨魚張口張得得大，或者能夠吞下許多東西，有點害怕鯨魚會把她吃掉。另外，漁護署人員今早亦在西貢碼頭登船，準備出海前往發現鯨魚的水域視察，同時在發現鯨魚水域附近，有水警及漁護署船隻巡邏，勸喻船隻如發現鯨魚切勿靠近，並且出動航拍機視察環境。
有船家表示，擔心鯨魚有一定攻擊性，浮上來時未知會發生何事，故無意打算載人出海做生意，以免發生危險。有專家估計，闖入西貢海域的鯨魚是因為追逐魚群，游到香港水域覓食。
【7月13日更新】香港西貢一帶海域出現鯨魚？網上流傳影片，網民拍攝到疑似鯨魚在水中暢泳，期間頭部露出水面，張開嘴巴，之後一度潛入水底，重複動作。白沙灣遊艇會今日(13日)表示，會內一名帆船教練，在西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳，鯨魚在近岸海域暢泳，不時將部份身體浮出水面，場面非常罕見。
漁農自然護理署：將派員巡視
就西貢海域發現鯨魚一事，漁農自然護理署回覆《am730》查詢時確認今日下午接獲警方通知，指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚。該署將派員到該處附近一帶巡視。漁護署又呼籲，市民如發現鯨魚，必須保持適當距離，以免對鯨魚造成不必要的干擾，亦可減低鯨魚意外碰撞到船隻或巿民的機會。警方回覆《am730》查詢稱，今日下午約6時接報指，於糧船灣海近馬頭環一帶發現鯨魚。
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