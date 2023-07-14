西貢鯨魚｜布氏鯨西貢南風灣再出沒　不少市民坐船出海覓蹤影 (有片)

【7月14日更新】昨日(13日)有網上片段見到，西貢海域有鯨魚出沒，有指是一隻布氏鯨，期間鯨魚露出水面，張開嘴巴，開合幾次後再潛入海。今日(14日)在西貢碼頭，有不少市民特意坐船出海，前往發現鯨魚的水域視察。直至下午，鯨魚在西貢南風灣對出海面再次出現。

女童：有點怕會把我吃掉

市民鍾先生向傳媒表示，香港水域平日甚難看見鯨魚出現，今次難得有鯨魚出沒，當然很想前去觀賞。有女童坦言，見到網片中的鯨魚張口張得得大，或者能夠吞下許多東西，有點害怕鯨魚會把她吃掉。另外，漁護署人員今早亦在西貢碼頭登船，準備出海前往發現鯨魚的水域視察，同時在發現鯨魚水域附近，有水警及漁護署船隻巡邏，勸喻船隻如發現鯨魚切勿靠近，並且出動航拍機視察環境。

有船家表示，擔心鯨魚有一定攻擊性，浮上來時未知會發生何事，故無意打算載人出海做生意，以免發生危險。有專家估計，闖入西貢海域的鯨魚是因為追逐魚群，游到香港水域覓食。