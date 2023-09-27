觀塘青松中學20學生上呼吸道感染 全部人情況穩定

衞生防護中心正調查，觀塘的香港道教聯合會青松中學爆發的上呼吸道感染個案，涉及6男14女學生，年齡介乎12至14歲。他們自本月21日起先後出現病徵，11人已求診，均無須入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心表示，已向中學提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他學生適當分隔等。該校正接受醫學監察。