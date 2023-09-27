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2023-09-27 20:38:34

觀塘青松中學20學生上呼吸道感染 全部人情況穩定

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衞生署衞生防護中心

衞生署衞生防護中心(資料圖片)

衞生防護中心正調查，觀塘的香港道教聯合會青松中學爆發的上呼吸道感染個案，涉及6男14女學生，年齡介乎12至14歲。他們自本月21日起先後出現病徵，11人已求診，均無須入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心表示，已向中學提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他學生適當分隔等。該校正接受醫學監察。

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衞生署提醒市民，應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

-接種季節性流感疫苗，保障個人健康；
-病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵的人士佩戴外科口罩十分重要；
-高危人士(如本身有健康問題或免疫力低的人士)在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及---脫下口罩後保持手部衞生；
-避免觸摸眼睛、口和鼻；
-雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；
-當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；
-打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；
-保持室內空氣流通；
-當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及
-保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。
 

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