調查：40%受訪者指巴士「好瞓過自己張床」　74%稱壓力大影響睡眠質素

普遍港人自覺唔夠瞓，在交通工具上補眠的現象十分常見。有機構最近就港人睡眠質素及其身心健康，進行睡眠調查，結果發現有40%受訪者表示巴士座位「好瞓過自己張床」；亦有74%稱壓力大影響睡眠質素。 調查由加拿大楓之寶委託生活易（ESDlife）於今年3月在香港進行名為「港人睡眠及補眠習慣調查」，透過網上問卷訪問共704名受訪者，以了解港人睡眠問題、日間補眠習慣及睡眠不足之原因。

74%受訪者稱壓力大影響睡眠質素 調查結果發現，港人睡眠普遍不佳，有74%港人認為自己睡眠質素差，並指出「壓力大」是導致睡眠質素欠佳的主要原因；其次原因包括「睡前使用電子產品」（53%）、「少做運動」（33%）、「因工作熬夜/日夜顛倒」（27%）及「環境太光/太嘈」（22%）等。

至於壓力來源，78%的受訪者指主要來自於工作、家庭（51%）及經濟（48%）。調查結果顯示，港人還會受「起床後仍覺疲倦」（56%）、「容易扎醒」（35%）等睡眠問題困擾。 40%受訪者指巴士「好瞓過自己張床」 調查結果又指，76%受訪者表示曾在交通工具上補眠，當中40%受訪者認為，交通工具「好瞓過自己張床」，認為在交通工具上較家中睡床更易入睡，42%受訪者更表示在交通工具上 5 分鐘內便可入睡。 至於有85%的受訪者認為，巴士是最好瞓交通工具，並有91%表示曾在巴士上睡覺。受訪者覺得搭交通工具比較好瞓，是因為其搖晃感覺舒適（71%）、 座位舒適（39%）、有冷氣吹（34%）等。

港人寧以睡眠時間換「Me Time」 此外，88%受訪者指會捱眼瞓做私人事，寧願以睡眠時間換取私人時間。「睡前使用電子產品」（52%）、「渴望擁有 Me Time」（46%）是令受訪者犧牲睡眠時間的主要原因。由於夜瞓及不夠精神，61%受訪者表示會在日間補眠，補眠時間集中於「午飯時」 （36%）、「假日」（28%）、「返工途中」（13%）、「工作期間的小休時間」 （12%）及「放工途中」（8%）。 醫生：在外過於輕易睡著非好現象 對於港人睡眠調查結果，精神科專科醫生汪嘉佑表示，極速入睡或在睡床以外環境過於輕易睡著非好現象，正常情況下，入睡需要一定時間和適當的環境。健康的睡眠是一個逐漸進入睡眠狀態的過程，睡眠充足者平均入睡時間約10至15分鐘。然而，當人能在幾分鐘內輕易睡著，或隨時隨地都能入睡時，可能代表平日的睡眠質量出現了問題，身體異常疲倦，是睡眠不足的警號。