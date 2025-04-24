謝霆鋒演唱會2025｜業內人士稱每日不定時網上發售即日門票　視線受阻座位有得避？

啟德體育園今年迎來一場又一場盛事，繼Coldplay演唱會之後，謝霆鋒今晚將緊接開騷。在一票難求的情況下，有樂迷可能冒險幫襯「黃牛」，但這種情況絕不可取。有演唱會業內人士向《am730》透露，未撲到飛的歌迷不用灰心，事關主辦單位決定每日不定時在官方網站發售即日門票，換言之，一連4日的場次尚有少量座位可供樂迷購買。《am730》正就不定時在網上發售即日門票，向英皇娛樂查詢。再次提醒歌迷，切勿光顧在現場兜售門票的「黃牛黨」。

酒精搓手液或令門票失效

經過Coldplay演唱會一役，有工作人員透露不少歌迷，會先吃飯及購買紀念品才入場，結果不少「大頭蝦」臨入場先發現遺失門票。根據一貫做法，如果遺失門票，必須立即親身或網上報案報失，有報案證明後，連同購票時的資料，例如購票編號、座位資料及信用卡號碼等資料，主辦單位才有機會視乎情況重發門票。至於有用酒精磋手液的歌迷亦要留意，酒精會破壞門票表面，若不幸沾到QR code位置，便會無法「過機」，被認定是門票失效。工作人員建議歌迷，臨入場前避免雙手噴香水及酒精搓手液。