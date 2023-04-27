警拘14人涉「洗黑錢」逾5.6億　與66宗電騙網騙有關

警方財富情報及調查科人員，根據線報及經深入調查後，昨日(26日)展開代號「劍持」的打擊洗黑錢行動。行動中，共拘捕11名本地男子及3名本地女子，年齡介乎20歲至59歲，涉嫌觸犯俗稱「洗黑錢」的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，當中3名被捕人為一「洗黑錢」集團的骨幹成員，其餘11人則為傀儡戶口持有人。警方相信行動已經成功瓦解一個活躍於本地的洗黑錢集團，正追查其餘資金下落。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，所有被捕人正被扣留調查。

涉利用46個本地戶口清洗逾5.6億

調查顯示，部分被捕人曾向相關集團提供自己的銀行戶口以換取約2,000元的報酬；而該集團其後則利用該批戶口收取騙款，並利用直播平台的代幣打賞制度「洗黑錢」。莙員調查後相信被捕人與2021年11月至2022年7月發生的66宗騙案有關，包括投資騙案、求職騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案等。他們涉嫌利用至少46個本地銀行戶口清洗超過5.6億元的犯罪得益。警方已成功阻截459萬元的懷疑犯罪得益轉移，並檢獲26部手提電話、2部電腦、一批銀行文件及銀行卡等。