警拘14人涉「洗黑錢」逾5.6億　與66宗電騙網騙有關

警方財富情報及調查科人員，根據線報及經深入調查後，昨日(26日)展開代號「劍持」的打擊洗黑錢行動。行動中，共拘捕11名本地男子及3名本地女子，年齡介乎20歲至59歲，涉嫌觸犯俗稱「洗黑錢」的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，當中3名被捕人為一「洗黑錢」集團的骨幹成員，其餘11人則為傀儡戶口持有人。警方相信行動已經成功瓦解一個活躍於本地的洗黑錢集團，正追查其餘資金下落。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，所有被捕人正被扣留調查。
涉利用46個本地戶口清洗逾5.6億
調查顯示，部分被捕人曾向相關集團提供自己的銀行戶口以換取約2,000元的報酬；而該集團其後則利用該批戶口收取騙款，並利用直播平台的代幣打賞制度「洗黑錢」。莙員調查後相信被捕人與2021年11月至2022年7月發生的66宗騙案有關，包括投資騙案、求職騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案等。他們涉嫌利用至少46個本地銀行戶口清洗超過5.6億元的犯罪得益。警方已成功阻截459萬元的懷疑犯罪得益轉移，並檢獲26部手提電話、2部電腦、一批銀行文件及銀行卡等。
警方呼籲市民應小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。