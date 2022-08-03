警方續查事故原因 亞博館跟康文署停用懸吊機械

政府人員昨繼續到紅館蒐證，調查MIRROR演唱會事故，並帶走多箱證物，包括懷疑涉事鋼索；而MIRROR經理人黃慧君(花姐)下午亦到西九龍總區警察總部協助調查。康文署昨起要求表演者禁用懸吊高空擺動機械裝置，亞博館表示會跟隨相關指示。對於近日網上有人聲稱為兩位受傷舞蹈員發起眾籌，警方指相關家屬已澄清並無舉行籌款活動，呼籲市民不要誤信。

西九龍警區刑事部警司鍾雅倫及重案組探員，連同政府化驗所十多名人員昨午4時再回到紅館現場調查，晚上離開時檢走部分證物，當中包括一條懷疑涉事鋼索。而MIRROR經理人黃慧君昨午到亦到西九龍總區警察總部協助調查。至於受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在深切治療部留醫，情況危殆、維生指數穩定。

紅館MIRROR演唱會大屏幕墮下事故，康文署昨起實施3項短期措施，包括暫停使用懸吊高空擺動機械裝置等。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，公布相關措施後收到業界很多求助和查詢，指業界未必很了解具體細節，例如甚麼物件可以懸掛、檢查裝置的「合資格人士」是甚麼人等；經與局方和署方聯繫後，署方凌晨出稿再作澄清。他促請當局盡快完成調查，並與業界充分溝通。

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜則表示，期望待政府調查小組得出較完整的報告後，能於本月內召開特別會議討論今次事故。

另一大型表演場地亞博館昨表示，會要求場內舉行的活動符合康文署最新要求，包括暫停使用懸吊在高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置，亦會要求合資格人士每日檢查由租用人加設的舞台機械裝置，以確保安全。

另外，警方指，網上流傳匿名訊息，聲稱為兩名在演唱會受傷的舞蹈員眾籌，以協助支付醫療費及提供經濟援助，但傷者的朋友、家人及同事已澄清並證實沒有發起相關眾籌。警方呼籲市民捐款前，應先了解籌款機構的背景，切勿輕信索取金錢的網上匿名訊息，或在不明來歷的網站輸入個人資料。