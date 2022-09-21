警遏電話騙案拘173人涉款7.5億　疫下假冒衛生署官員急增

疫情下假冒衛生署官員的電話騙案激增。警方表示，今年首7月共接獲956宗電話騙案，按年增加六成，當中假冒衛生署官員的騙案升幅明顯，至於假冒官員的電話騙案佔整體涉案金額九成半，期間警方偵破386宗電話騙案，拘捕173人，涉款高達7.5億元，當中一宗金額最大的電話騙案涉款6,500萬，一名40歲婦人遭冒稱中聯辦官員騙去金錢。

年 齡最細 13 歲

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，警方聯同商罪科等跨部門在8月21日起進行大規模打擊電話騙案行動，以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢等罪拘捕173人，涉127男46女，年齡介乎13至72歲，他們分別是銀行戶口持有人、冒充特務人員、找換店東主等，部分人有三合會背景，行動中警方檢獲大量銀行文件、提款卡、手提電話及電話等，並成功凍結犯罪得益2,300萬元。

她續指，行動中警方共偵破386宗電話騙案，包括295宗假冒官員及91宗「猜猜我是誰」騙案，其中警方留意到涉及境外的「+852」電話騙案已佔整體電騙案六成，近期更發現假冒衛生署官員的電話騙案日益明顯。她解釋，騙徒借助疫情投其所好，掌握市民擔心疫情的心理，從而得到市民的信任，並用不同借口誘使市民墮入騙案。

受害人梁小姐透過視像表示，7月收到一個聲稱來自衛生署的電話，指自己違反防疫條例，並能準確說出姓名和身份證號碼，表示可協助進行資產審查澄清，電話隨即接駁到聲稱是廣東市公安局的一方，並在視象通話中看到一名穿着類似公安制服的人士，指事主涉及一宗騙案，並警告事主不能向他人透露事件，否則會影響調查，事主其後向對方提供銀行資料，幾日後就發現全部存款消失，於是報警。

最大宗涉 6500萬 40歲女收假中聯辦官員電話

刑事總部(行動)警司黃奕隆補充，首7月最大宗電話騙案涉款6,500萬元，一名40歲女士在4月初報案，表示去年6月收到一名自稱中聯辦的騙案來電，指她涉與一宗發布假疫苗資料案有關，要求她登入虛假的內地檢察院網址，並輸入資料以示清白，她不虞有詐，與騙徒保持聯絡，其後騙徒又指她涉及另一宗商業罪案，結果在受害人在去年6月至今年3月期間，一共轉賬6,500萬元，家人其後發現報案，警方亦成功拘捕相關戶口持有人。

警方解釋，騙徒對受害人進行心理戰，利用官員身分，從而建立權威，要求受害人保密，令他們受驚、恐懼，造成孤立受害人的效果，以防止他們與第三者聯絡，亦會透過訊息發放連結，盜取受害人的資料，並會透過不同渠道，包括社交媒體，收集受害人資料，以便在接觸事主時增加可信性。

歐家榮：署方不會索市民戶口 資料

同場的衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，假冒衛生署官員的電話騙案日益嚴重，批評相關行為既影響市民對政府抗疫工作的信任，亦有損部門工作效率。他稱部分詐騙電話來電時會顯示衛生防護中2125 2125熱線，提醒市民若果見到號碼前面有「+852」，就是海外撥入來電，相信這些都是詐騙電話。

他強調，衛生署聯絡市民，只涉及個案追蹤、檢疫隔離安排，並不會要求市民提供敏感或銀行戶口等財務資料，亦不會以預錄語音聯絡市民，呼籲有懷疑應主動致電當局查詢。