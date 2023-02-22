財政預算案2023懶人包｜一文睇清財爺派糖重點　5000蚊消費劵＋電費補貼＋交通津貼

財政司司長陳茂波今日（22日）發表任內首份《財政預算案》，公布多項「派糖」惠民安排，其中包括續派5,000元電子消費券、寬減薪俸稅及利得稅、以及向每戶提供1,000元電費補貼等，並指要在復常下力保全速復蘇。《財政預算案》公布的措施眾多，本報整合財爺的草案發言，羅列各項惠民紓困措施，與你一文睇清派糖重點，以及各項措施。
今年預算案主題為穩中躍進、共拓繁榮新願景，採取「中間偏鬆」財政姿態。陳茂波指，這份仍然是赤字預算。22/23年度綜合赤字料1,398億元，財政儲備跌至8,173億。
民生方面
預算案懶人包｜續派5,000元電子消費劵
- 向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期派發總值5,000元電子消費劵，原來已登記的人士，會先於4月獲發3,000元消費劵，其餘2,000元電子消費劵則於年中發放
- 新符合人士則需經登記後在年中分兩期發放
- 透過不同入境計劃在港居住及來港升學的人士，可獲派2,500元消費劵
預算案懶人包｜寬減稅項政策及增加子女基本免稅額
- 寬減2022/23課稅年度100%的薪俸税及個人入息課稅，上限6,000元
- 寬減2023/24年度首2季的住宅物業差餉,，每季上限1,000元
- 從2023/24課稅年度起，將增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由12萬元增至13萬元
預算案懶人包｜派額外援助金額及延長其他補貼計劃
- 發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，而在職家庭津貼亦作相若安排
- 延長「公共交通費用補貼計劃」 臨時特別措施6個月，至2023年10月
預算案懶人包｜提供電費補貼及代繳考試費
- 補貼每個合資格電力住宅用戶戶口1,000元，延長向此等用戶提供每月50元電費紓緩金至2025年底
- 為參加2024年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費
公共財政
預算案懶人包｜香港財政
- 2022/23年度:預計赤字為1,398億元,財政儲備 在2023年3月底預計為8,173億元
為民措施
預算案懶人包｜建構綠色城市
- 預留2億元開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛試驗
- 預留3.5億元資助港內渡輪，營辦商建造及試驗電動渡輪和充電設施
- 為的士業界提供百分百擔保貸款，鼓勵更換純電動的士
- 增撥6,200萬元，為更多場所收集廚餘，並擴大在公共屋邨收集廚餘的試驗計劃
預算案懶人包｜醫療衛生
- 預留足夠財政資源,按《基層醫療健康藍圖》推出「慢性疾病共同治理先導計劃」和優化長者醫療券措施
- 向中醫藥發展基金注資5億元
- 更改控煙政策，即時將每支香煙的煙草稅調高6角，並按同等比例提高其他煙草產品税率
預算案懶人包｜青年發展
- 研究為運動攀登、滑板等青少年喜愛的 「城市運動」提供合適場地
- 推出「職業專才教育中學先導計劃」，並恆常推出應用教育文憑課程
預算案懶人包｜關愛共融
- 婦女發展方面，預留1億元加強支持婦女發展
- 支援特殊需要學前兒童方面，增撥約1.7億元經常開支以恆常化「第一層支援服務」
- 恆常化多項支援長者和照顧者計劃，涉及經常開支逾13億元
- 鼓勵聘用年長僱員，提高僱主為65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由100%增至200%
- 長者和殘疾人士院舍:提供誘因,鼓勵市場提供更多優質私營院舍
- 豁免合資格分間單位每個獨立水錶的按金和費用
- 向馬會徵收每年24億元額外足球博彩稅，為期5年
房屋政策
預算案懶人包｜提升私營房屋單位
- 公營房屋方面，已覓得足夠土地興建約36萬個單位
- 私營房屋方面，2023年起計5年內，料每年平均落成量超過1.9萬個；未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約有10.5萬個
- 2023/24年度賣地計劃，共12幅住宅用地、鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目的潛在土地供應，可興建逾2萬個單位
- 3幅商業用地及3幅工業用地，可提供約20萬平方米商業樓面面積，和17萬平方米工業樓面面積
- 未來5年提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位土地
預算案懶人包｜北部都會區
- 籌備成立「北部都會區統籌辦事處」，並就新田科技城的發展方案和布局展開諮詢
預算案懶人包｜建造業應用創新科技
- 預留7,500萬元，就成立建築研發及測試中心、興建先進建造業產業大樓和加強「組裝合成」供應鏈作研究
搶人才措施
預算案懶人包｜培訓人才資源
- 金融方面，推出「專上學生金融科技實習計劃」並延長「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」3年時間
- 航空方面，將「大灣區青年航空業實習計劃」 首年名額增至450個
- 航運方面，向「海運及空運人才培訓基金」注資2億元，加強人才培訓
- 科技方面，將增撥3億元，向每所公帑資助中學提供最多100萬元，舉辦與資訊科技相關的課外活動
- 建造業方面，撥款約1億元，為建造業相關課程學員提供在職培訓津貼
預算案懶人包｜推動漁農業發展
- 漁護署計劃於年內指定4個新魚類養殖區，額外提供約600公頃的發展空間
- 分階段提供數個配備現代化海產養殖設備的新式深海網箱
- 與業界攜手制訂「漁農業可持續發展藍圖」
預算案懶人包｜引進企業、匯聚人才
- 引入公司遷冊機制，以吸引外地企業遷冊到香港
- 推出新的「資本投資者入境計劃」，申請人在港投放一定金額的資產（不包括物業投資），經審批便可來港居住及發展
預算案懶人包｜推動本地航空及航運業
- 全力推動「機場城市」發展策略
- 完善飛機租賃稅務優惠制度，吸引飛機租賃公司落戶香港
- 成立專責小組推動香港國際高端航運服務業發展，並提出行動綱領
- 預留2,000萬元推動高端航運服務業的策略研究和交流，並擴大年度「香港海運周」的規模
企業措施
預算案懶人包｜為支援企業寬減稅項
- 寬減2022/23課稅年度100%的利得稅，上限6,000元
- 寬減2022/23課稅年度首2季的非住宅物業差餉，每季上限1,000元
- 寬減合資格政府處所、短期租約及豁免書50%的租金和費用，為期6個月
預算案懶人包｜提供多項計劃協助中小企
- 延長「中小企融資擔保計劃」各項擔保產品的申請期至2024年3月
- 向合資格的客運營辦商和持牌旅行代理商，提供百分百貸款擔保，並於4月推出
- 延長「旅行社鼓勵計劃」至2023年6月
- 向「旅行社資訊科技發展配對 基金計劃」注資3,000萬元，鼓勵業界升級轉型
預算案懶人包｜助貿易開拓新興市場
- 增撥5.5億元予貿易發展局協助企業開拓新興市場
- 向「BUD專項基金」注資5億元，並加快審批申請
- 撥款1億元予生產力局以加強協助中小企申請政府資助
預算案懶人包｜提升知識產權貿易
- 推行「專利盒」 稅務優惠,鼓勵創科研發成果註冊專利
- 向知識產權署增撥1,000萬元聘請和培育專利審查員
預算案懶人包｜法律及爭議解決服務
- 爭取落實大灣區內通用的線上調解平台
香港金融發展
預算案懶人包｜再發行債券
- 計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券
- 計劃未來在政府綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資
預算案懶人包｜升級投資政策
- 檢視代幣化債券發行在香港的發展潛力和前景
- 延長「保險相連證券資助先導計劃」2年
- 於2023年第一季實施先進科技公司上市制度
- 就GEM提出具體改革建議並諮詢持份者
預算案懶人包｜加強本地與國內及外地的金融政策
- 為投資推廣署提供1億元吸引更多家族辦公室來港
- 探討讓香港和泰國旅客分別利用 「轉數快」及泰國「PromptPay」 在當地付款
- 繼續與內地探討互聯互通擴容增量和優化安排
- 港股通正探索提供人民幣櫃台，港交所的國際碳市場亦同時提供港元及人民幣結算
發展數字經濟及科技
預算案懶人包｜發展數字經濟
- 就建立人工智能超算中心進行可行性研究
- 預留5億元推行「數碼轉型支援先導計劃」 協助中小企應用現成基礎數碼方案配套
- 預留2億元提升「智方便」平台，改善用戶體驗
- 建議電訊商就將來投得無線電頻譜而繳付的頻譜，使用費可獲扣税
預算案懶人包｜建立第三代互聯網(Web3)生態圈
- 撥款5,000萬元加速推動Web3生態圈的發展
- 成立專責小組，就虛擬資產的可持續發展提供意見
預算案懶人包｜建構國際綠色科技及金融中心
- 成立「綠色科技及金融發展委員會」,就綠色科技 綠色金融、綠色標準認證等制訂行動綱領、舉辦「國際綠色科技周」
預算案懶人包｜發展創新科技
- 撥出60億元資助大學和科研機構設立生命健康科技主題研究院
- 預留30億元推動人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究
- 設立「微電子研發院」，強化產學研合作，加快「從一到N」成果轉化
- 預留逾2.6億元予數碼港，以培育智慧生活初創企業
- 科技園公司向「科技企業投資基金」增資4億元，並額外投放1.1億元推出「共同企業加速計劃」
- 就興建第二個先進製造業中心進行可行性研究
推廣香港品牌
預算案懶人包｜力吸訪客 省靚香港招牌
- 將動力2.2億元繼績舉辦大型盛事
- 提供3億元爭取更多大型大型盛事、會議和展覽舉行
- 向100萬名訪港旅客發放消費美食禮遇
- 撥款5,000萬元加強推廣香港
預算案懶人包｜開啟「開心香港」活動
- 啓動以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作等活動，刺激本地消費和經濟。
- 在全港多區舉辦大型美食市集
- 於夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華
- 在西九文化區、迪士尼樂園、海洋公園、數碼港及科技園舉辦有主題特色的市集、嘉年華
中外文化藝術交流
預算案懶人包｜支援香港藝術家及創意產業
- 撥出逾1.5億元,支持香港藝術家到大灣區參與演出及創作，並舉辦2024年「粵港澳大灣區文化藝術節」
- 向「創意智優計劃」注資5億元，支持創意產業
- 撥款2,000萬元以舉辦「粵港澳大灣區文化藝術節」