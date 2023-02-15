財政預算案2023｜調查指基層憂交通費香煙加價　智庫促勿盲目增煙稅　倡延長交通補貼

多項公共事業甫踏入2023年相繼加價，在社會邁向復常路之際依然是百物騰貴。智庫群策匯思上月訪問542名基層市民，最多人擔心交通費加價，其次為新鮮豬肉和香煙等，罐頭、止痛藥和電費等項目亦榜上有名。
多項上榜項目屬必需品
群策匯思主席柯創盛稱，普遍受訪基層市民擔心加價的項目，絕大部分是民生必需品，包括食物、交通費和電費等，直言這些均是難以節省的開支。此外，柯創盛指坊間有聲音要求政府大幅增加煙草稅，亦令基層煙民憂慮日後開支大增。
家庭主婦林太表示，近期一餐的開支愈來愈高，有時為慳錢更要待至黃昏時間，才到街市購買較早上便宜的食材。她希望政府今年可再次派發消費券，「可飲多一、兩餐茶。」
促派消費券減基層負擔
新一份《財政預算案》下周發表，群策匯思建議政府再次推出不少於5,000元的電子消費券，既能紓緩基層市民購買日用品的生活負擔，亦可支持零售市道。
此外，不少基層市民視吸煙為精神寄託，大幅增加煙稅只會令更多煙民轉投地下市場、使私煙問題更加猖獗，甚至趁機會加價，群策匯思提議政府按社會情況、市民負擔能力等因素，決定是否加煙稅及其加幅，而非盲目大幅增加煙草稅。
同時，多間公共運輸機構預告加價、電費因能源危機導致加幅驚人，群策匯思希望政府延長公共交通費用補貼計劃，並上調補貼上限至600元，以及進一步延長電費補貼計劃及電費紓緩計劃、每個住宅用戶戶口的每月補貼額至180元。