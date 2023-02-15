財政預算案2023｜調查指基層憂交通費香煙加價　智庫促勿盲目增煙稅　倡延長交通補貼

多項公共事業甫踏入2023年相繼加價，在社會邁向復常路之際依然是百物騰貴。智庫群策匯思上月訪問542名基層市民，最多人擔心交通費加價，其次為新鮮豬肉和香煙等，罐頭、止痛藥和電費等項目亦榜上有名。

多項上榜項目屬必需品

群策匯思主席柯創盛稱，普遍受訪基層市民擔心加價的項目，絕大部分是民生必需品，包括食物、交通費和電費等，直言這些均是難以節省的開支。此外，柯創盛指坊間有聲音要求政府大幅增加煙草稅，亦令基層煙民憂慮日後開支大增。

家庭主婦林太表示，近期一餐的開支愈來愈高，有時為慳錢更要待至黃昏時間，才到街市購買較早上便宜的食材。她希望政府今年可再次派發消費券，「可飲多一、兩餐茶。」