財政預算案2023｜陳茂波：分兩期發放5000元電子消費券、樓市辣招不變、調整從價印花稅、每支煙加稅6毫、向馬會徵收額外足球博彩稅 (持續更新)

【12:45更新】 每支煙加稅6毫 吸煙危害健康，陳茂波指增加煙草稅是國際公認最有效的控煙措施。為了保障市民健康，陳茂波建議即時將每支香煙的煙草稅調高六角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。香煙售價上升會為減少吸煙和戒煙提供誘因，政府的目標是吸煙率能由目前9.5%降至7.8%。政府會按此目標，持續檢視整體控煙措施成效，亦會同時加強推動戒煙及針對私煙的執法工作。 2022／23年度綜合赤字1398億 去年本港經濟受疫情打擊，同時環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱外圍經濟動力，影響本地經濟狀況。政府的收入不如預期，本財政年度的利得稅收入將較初時估算為低。股市和樓市疲弱，令印花稅收入比預期少，樓市疲弱亦影響地價收入。再加上在去年財政預算案宣布後推出「2022保就業」計劃，以及去年防疫抗疫涉及的大額開支，本財政年度的財政狀況較預期差。雖然年內政府已適時因應疫情減退而節省部分防疫抗疫的開支，但估計仍將錄得約1,400億元赤字，高於原來預算的約560億元，財政儲備則會下降至約8,200億元的水平。 2022／23年度政府收入的修訂預算為6,038億元，較原來預算低百分之十五點七，即1,121億元，主因是地價和印花稅的收入均較預期少。總括來說，陳茂波預計2022／23年度綜合赤字為1,398億元。財政儲備在2023年3月31日預計為8,173億元。 向馬會徵收每年24億元「額外足球博彩稅」 原有博彩稅稅率不變 另外，面對財政壓力，政府設法在短期內增加政府收入。陳茂波建議自2023/24年度起在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期五年，而原有博彩稅稅率不變。這安排已充分考慮本港博彩事業面對的外部激烈競爭，香港賽馬會亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。

每支香煙的煙草稅調高六角 (鍾式明攝)

【12:30更新】 樓市辣招不變 調整從價印花稅 陳茂波，目前的各項住宅物業需求管理措施（即所謂「辣招」）維持不變。他又指，去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業。考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，自2010年都未有調整，政府決定對此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位。有關調整將按今日在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效。 興建約36萬個公營房屋單位 陳茂波表示，政府已覓得足夠土地，興建約36萬個公營房屋單位，比《長遠房屋策略》的供應目標高約百分之二十，可以滿足未來十年約三十萬個公營房屋單位的需求。但由於房屋用地並非每年平均分布，加上造地需時，短期內可供發展公營房屋的土地仍然短缺。為了盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口，並及早改善居住於不適切居所市民的生活環境，政府已覓得八幅土地作興建「簡約公屋」之用。至於過渡性房屋，截至2022年年底，約7,000個過渡性房屋單位已投入服務，預計未來兩年另外有約14,000個單位相繼落成啓用。 私營房屋方面，估計由今年起計的五年內，私人住宅單位每年平均落成量超過19,000個。截至2022年年底，未來三至四年一手私人住宅單位潛在供應量維持在較高水平，約為105,000個單位。

【12:20更新】陳茂波表示，北部都會區是香港未來發展的新引擎，是推動創科產業發展的重要基地，可助力香港實現「南金融、北創科」的新產業布局，亦會促進香港與大灣區的高質量經濟合作，是香港融入國家發展大局的重要平台。同時，通過釋放更多土地資源，為市民創造更多優質生活空間。此外，政府正籌備成立「北部都會區統籌辦事處」，推展相關工作。 推出「專上學生金融科技實習計劃」 政府為進一步培育金融科技人才，政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助。透過計劃，學生可以在本港或大灣區的金融科技企業，取得跨境實習工作經驗，及早培養他們投身金融科技事業的興趣，藉此壯大本地的金融科技人才庫。另外，「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」自2016年推行以來反應良好，我們將延長計劃三年，以培養更多業界人才並提升從業員的專業能力。

【12:00更新】 減免機場費用 陳茂波表示，香港是國際航空樞紐，此定位在《十四五規劃》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》裏均獲中央政府確定和支持。香港國際機場在2018／19年度每年服務約7,000萬名乘客，是全球第三繁忙的國際客運機場；也多年是全球最繁忙的貨運機場。為支持航空交通的復蘇，機管局將會推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因，以及舉辦大型推廣活動。 另外，香港國際機場多個基建項目將會相繼落成啓用，包括「海天中轉大樓」將於今年年中啓用；以及整個三跑道系統預計於2024年年底完成。香港國際機場的容量將顯著提升，進一步加強其作為區内多式聯運樞紐的角色。以上發展將大大增加香港國際機場的客貨量，為飛機維修、飛機零件製造、相關研發等活動創造巨大機遇。機管局正計劃在機場島建設新的航空商業園，並與珠海當局探討在珠海建立航空產業工業園的可行性，通過強強聯手，優勢互補，推動兩地航空業發展。 而在「機場城市」發展策略下，香港國際機場也正積極發展SKYCITY航天城綜合商業發展項目，並加強物流基建，進一步擴展高貨值貨品和電子商務等業務，充分利用地理、基建和運輸優勢，發展成為充滿活力的商業、會展、旅遊、生活和物流中心。

【11:50更新】在匯聚人才方面，陳茂波表示，勞工及福利局正更新「人才清單」，以反映各個不同專業的人手需求情況，預計下月完成。勞福局亦將於今年年中開展新一輪人力資源推算，協助政府就整體人力需求制訂適切的策略。



政府也會引入新的「資本投資者入境計劃」，將一定金額的資產投放在本地市場，即可申請來港居住及發展，但不包括物業投資。計劃的細節將於稍後公布。 另外，金融科技發展方面，政府會繼續推進各項金融科技基建項目的應用測試及準備工作，包括「數碼港元」和以「數字人民幣」作跨境支付用途的項目。此外，金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款，為旅客提供多一個安全、快捷及有效的支付選擇。

【11:33更新】發展綠色經濟及建立金融中心 推動綠色科技的應用，包括成立「低碳綠色科研基金」；進行綠色融資，已向超過200筆在香港發行的相關債務工具批出資助，涉及的債務總值近700億美元。 發展數字經濟 政府會就建立人工智能超算中心，進行可行性研究，並在2023/24年度完成。預留約2億元提升「智方便」平台的運作，為市民提供更方便的一站式數碼服務，改善用戶體驗。「智方便」的更廣泛使用，將會進一步推動「智慧政府」以至整個社會的數碼轉型。建議電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費將可獲稅務扣除。預留五億元，進一步加快企業數碼轉型的步伐，讓數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」。

【11:30更新】 寬減薪俸稅及差餉 寬減2022／23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6,000元。

寬減2023／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1,000元為上限。

向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。

公共交通費用補貼計劃臨時特別措施延長6個月至今年10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供3分之1的補貼，以每月500元為上限。

為2024年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費

為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼，亦向此等戶口提供每月50元的電費紓緩金計劃，將延長至2025年年底。

增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元 寬減利得稅及差餉 【11:25更新】 在紓緩經營壓力方面，陳茂波建議： 寬減2022／23課稅年度百分之百的利得稅，上限為6,000元。

寬減2023／24年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1,000為上限。

由2023年7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的百分之五十租金和費用，為期六個月至今年年底。 政府多年來不斷優化「中小企融資擔保計劃」，以切合中小企業在經濟下行期間的融資需要。計劃2022年年底已批出超過2300億元貸款，惠及超過53,000家企業。香港今年經濟將逐步回升，商業融資可望逐漸回復由市場調節。但在復蘇的路上，中小企業需時鞏固實力，因此政府決定將「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限由今年6月底延長至明年3月底，給予中小企業更多調節空間，站穩陣腳。

【11:20更新】 派發5000元電子消費券 政府於過去兩年推行了兩輪消費券計劃，分別向超過600萬名合資格市民發放5,000元及10,000元電子消費券。社會反應正面。政府考慮了當前經濟、社會民生及政府財政狀況後，今年會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5,000元電子消費券。 為盡快發放消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年四月發放首3,000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。與去年安排一樣，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2,500元的消費券。

【11:15更新】 陳茂波預測香港經濟在今年會明顯反彈，全年實質增長介乎百分之三點五至五點五。他又提到，考慮到在未來一段時間內，經濟活動會繼續從疫情中復常而實現追趕式增長，他預測香港經濟在2024至2027年間，平均每年實質增長百分之三點七，高於疫情前十年的百分之二點八的趨勢增長。基本通脹率預計為平均每年百分之二點五。 復常下力保全速復蘇 力吸訪客省靚香港招牌 陳茂波提到大型國際盛事及活動，將撥1億元爭取更多吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，提升香港的國際形象。旅發局將動用超過2.5億元推廣「香港美酒佳餚巡禮」、「香港國際龍舟邀請賽」、「香港單車節」，以及「香港國際七人欖球賽」和巴塞爾藝術展香港展會等盛事等。 舉辦「開心香港」活動刺激本地消費 民政及青年事務局將啓動以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作等活動，讓市民有多元化的本地玩樂選擇，也有助刺激本地消費和經濟。

在全港多個地區舉辦的大型「美食市集」，匯聚內地、本港及海外美食，讓市民及旅客享受中外美食，亦會上演全新燈光匯演。