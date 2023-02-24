下年度推12幅住宅地皮涉9120伙 荃灣油柑頭地作首置盤 東涌地需建青年宿舍

政府公布下年度賣地計劃，推出12幅住宅、3幅商業和3幅工業用地，當局預計可提供約9,120個住宅單位，創自2019至20年度以來新高。下一季度，首先推出的兩幅住宅地，其中荃灣油柑頭將用作「港人首次置業」項目，而堅尼地城西寧街與域多利道交界的地皮，屬下年度最細幅地皮，兩者分別預計提供1,950和450伙。此外，下年度賣地表的東涌第106A區，為首幅納入「青年宿舍計劃」的土地，約一成樓面面積建成後須交予政府管理。 財政司長陳茂波前日發表財政預算案時，預告將推售18幅土地。發展局昨公布賣地表詳情，12幅住宅用地佔地2,260至49,000平方米不等(文末見表)。當中最大和最細的土地將於下季推售，佔地49,000平方米、位於荃灣油柑頭的「荃灣市地段第430號」，將會成為第二個「港人首置盤」，土地毗鄰油柑頭村，鄰近區內私人屋苑麗城花園和灣景花園，預計可提供1,950個單位。

否認加入首置元素為壓地價 發展局長甯漢豪表示，項目落成後部分單位會撥作首置用途，數目和戶型比例等會參考秀茂坪安達臣道的首個「首置盤」，房屋局正擬定細節，待日後土地招標時交代。她又否認油柑頭地皮加入首置元素，是為了壓低地價吸引發展商競投，表示主要是希望借助發展商力量提供「首置盤」，屬政府的政策目標，並相信發展商會視乎賣地條款出價。地政總署長黎志華則形容，油柑頭土地位置很好、背山面海，相信會很受歡迎。 同於下季推出的堅尼地城西寧街與域多利道交界「內地段第9094號」地皮，面積2,260平方米，現址為堅尼地城巴士總站，鄰近招商局貨倉及域多利亞公眾殮房，預計可提供450伙。

借助發展商力量興建青年宿舍 賣地表其餘10幅尚未推出的住宅地，包括位於啟德、掃管笏，以及首次推出土地的東涌東填海區等地，上月流標的赤柱環角道亦捲土重來。其中，臨海的東涌第106A區「東涌市地段第54號」，將會加入青年宿舍元素，建成後約一成樓面面積須交予政府持有，再由當局夥拍非政府機構營運。甯漢豪形容，有關項目將會是私人住宅與青年宿舍「集於一身」，認為安排可借助發展商力量興建青年宿舍，又稱地皮能提供多少伙青年宿舍，要視乎民政及青年事務局要求的單位面積。黎志華補充，東涌東填海區將採用「梯級式」發展，由於推出的3幅土地均是臨海用地，發展密度相對較低，預計能提供1,200伙。

預計下年度全年提供逾兩萬住宅 下年度12幅住宅用地連同「首置盤」和青年宿舍，合共可提供約9,120伙，是2019至20年度以來新高。連同小蠔灣站和東涌東站3個鐵路物業、市建局3個重建和私人重建等，全年預計可提供逾兩萬伙，較1.29萬伙的土地供應目標高出近六成。 至於未有在今季推出的商業和工業用地，會在下年度其他季度推出。3幅商業或酒店用地包括金鐘廊、舊灣仔警察已婚宿舍和2019年遭高銀國際撻訂的啟德第4C區4號地皮，合共可提供逾20萬平方米樓面面積。當中最受注目的是位於傳統核心商業區的金鐘廊項目，市場估值介乎90億至225億元，料將成為新年度賣地計劃中最貴重地皮。