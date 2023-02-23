不撤樓市「辣招」 印花稅最多減三成

政府維持樓市「辣招」，但即日起調整首置印花稅，購買樓價1,008萬元以下單位均會受惠，最多可節省兩至三成稅款，舉例購買約800萬元單位，可減少6萬元稅款。但有意見指，從價印花稅的階梯維持了頗長時間，今次只是調整至較合理水平，對樓市影響不大。
財政司長陳茂波昨公布新一份財政預算案，表明不會撤銷樓市「辣招」。但為減輕一般家庭首次購置業負擔，調低從價印花稅(第二標準稅率)的稅階，樓價200萬至1,008萬元的住宅單位，稅款將會減少。當局預計3.7萬名買家受惠，庫房每年少收約19億元。新政策下，300萬元以下單位，繳付印花稅由之前4.5萬減至100元，購入800萬元物業，以3.75%稅率計須繳30萬元印花稅，昨起稅階不同稅率變為3%只需付24萬元，減6萬元，減幅兩成。
陳茂波表示，自2010年來物業買賣印花稅未有調整，而目前樓市正處於較穩定狀況，形容現時調整或許合適；亦認為對樓市影響不大，因打算「短炒」市民需要支付特別印花稅。
地產建設商會執委會主席梁志堅認為，措施對整體樓市交投刺激作用不大，認為全面撤辣，對交投量的刺激影響較大，亦有望帶動庫房收入增加。
中原地產創辦人施永青指，從價印花稅的階梯維持了頗長時間，政府今次調整僅將階梯改至較合理水平，但步伐仍然相當保守及不足。他又指，稅階調整後所付稅額雖最多可減少6萬元，但金額相當樓價而言只佔很小部分，「妹仔大過主人婆」，故相信有關調整對樓市影響不大。
至於陳茂波表明樓市「辣招」不變，施永青認為「辣招」本應為權宜之計、臨時措施，在樓價高時爭取時間增加土地供應；但政府似乎無好好利用這個機會，「辣招」現在成了長期措施，持續壓抑需求，其印花稅之高實在是世界少有，是完全不合理。