不撤樓市「辣招」 印花稅最多減三成

政府維持樓市「辣招」，但即日起調整首置印花稅，購買樓價1,008萬元以下單位均會受惠，最多可節省兩至三成稅款，舉例購買約800萬元單位，可減少6萬元稅款。但有意見指，從價印花稅的階梯維持了頗長時間，今次只是調整至較合理水平，對樓市影響不大。

財政司長陳茂波昨公布新一份財政預算案，表明不會撤銷樓市「辣招」。但為減輕一般家庭首次購置業負擔，調低從價印花稅(第二標準稅率)的稅階，樓價200萬至1,008萬元的住宅單位，稅款將會減少。當局預計3.7萬名買家受惠，庫房每年少收約19億元。新政策下，300萬元以下單位，繳付印花稅由之前4.5萬減至100元，購入800萬元物業，以3.75%稅率計須繳30萬元印花稅，昨起稅階不同稅率變為3%只需付24萬元，減6萬元，減幅兩成。