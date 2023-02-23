推新投資移民計劃 料須投放逾1千萬

政府今年內會推出新「資本投資者入境計劃」，財經事務及庫務局長許正宇在記者會上表示，2015年時暫停相關計劃，今次計劃涉及的金額會以倍數增加，資產方面不包括物業投資，除金融資產，亦會考慮其他有利香港長遠發展的資產類別，投資金額、資產類型等細節，稍後公布詳情。政府消息指，投放本地資產會高於一千萬元。

財政預算案公布，為進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，政府會推出新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產投放在本地市場，但不包括物業投資，通過審批後可來港居住及發展。

政府消息指，過往亦曾推出類似計劃，但在2015年暫停，當時計劃要求申請者要將1千萬資產投放在本地市場，而當年計劃並不涵蓋內地居民。是次為吸引人才及資金，引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定資產，投放本地股票、債券市場等，但不包括物業投資，投資金額料高於1,000萬元，申請人在通過審查後，仍需在港居住滿7年才能獲得香港永久居民的身份，並未敲定是否涵蓋內地居民。財政司長陳茂波晚上出席電視論壇表明，計劃暫不包括內地人；「甚麼人符合條件是跟上次計劃一樣，上次計劃不包括內地人，所以就是不包括，這是第一點。第二點，投資物業不包括在內。第三是投資門檻我們會大大加高，希望他帶多些資金來。第四點，我們會要求他把部分的錢投向我們希望導向的產業，例如支持初創、創科。」