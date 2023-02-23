財政預算案2023丨安永李舜兒：認同消費券減額 財政資源分配平衡

財政司司長陳茂波昨日發表2023-24年度財政預算案，針對香港的財政狀況及紓困措施，安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒認為赤字估算跟安永所預計的接近，考慮到財政資源有效分配，歡迎新一輪消費券能夠適度減甜。

李舜兒續說，「根據預算案的修訂預算，特區政府於2022-23財政年度將錄得1,400億港元赤字，跟安永所預計的1,350億港元赤字接近。在全球經濟前景持續不明朗，而同時香港逐步走出疫情的背景下，我們歡迎財政司司長在預算案顯示出的平衡方針，將資源用於紓解民困、穩定經濟，以及維持市民的信心。」為提振市場氣氛及刺激本地消費，政府將繼續推出新一輪消費券。電子消費券將分兩期發放，予每名18歲或以上合資格的香港永久性居民及新來港人士，總金額減少至5,000港元。她認為做法恰當，「有鑑於政府當前的財政狀況，我們認為消費券減額的措施是有益的，在保持適當的財政資源分配平衡的同時，也使其他方面也能得到照顧，不會對香港的長期財政狀況造成太大負擔。」她也留意到政府調整了買賣物業須繳付的從價印花稅之價值範圍，認為此舉將有利於減輕香港家庭首次置業的負擔，尤其是中小型住宅單位。至於針對人才和勞動力措施方面，她補充，「政府連番政策豐富本地人才庫，吸引海外人才投身各行各業，其中包括引入新的『資本投資者入境計劃』。 我們相信隨著香港經濟回升，這些措施將能滿足香港整體人才的需求。」

國際稅務新規定

在BEPS 2.0的第二支柱方面，政府表示將根據國際共識落實15%的全球最低實際稅率，以保障政府的徵稅權及保持稅收制度的競爭力。香港計劃由2025年起, 對大型跨國企業集團實施全球最低實際稅率，並落實本地最低補足稅。據估計，這將為香港每年帶來約150億港元的稅收。

安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，「鑑於外圍經濟狀況仍然不穩定，和香港經濟需要時間從疫情中復甦，我們認為政府不調整利得稅和薪俸稅稅率，以及不開徵新稅項是合適的。而預算案建議根據《博彩稅條例》對香港賽馬會徵收每年24億港元的『額外足球博彩稅』為期5年，並根據BEPS 2.0的第二支柱引入本地最低補足稅，這將為政府提供新短期和長期的收入來源，以達到收支平衡。」他又指出資產管理行業繼續成為香港的主要產業，政府將會檢視現行適用於基金及附帶權益的稅務優惠措施。「我們相信，這將會進一步提升我們作為國際資產及財富管理樞紐的競爭力。希望在不久的將來，我們會看到在這兩項稅務優惠制度的有利變化，符合業界的預期。」

至於提高稅收確定性方面，何耀波續指，「就處置股權權益的本地收益是否需要納稅提供更明確的指引。此舉不僅為股權權益處置的本地收益提供更多稅務上的確定性，亦可降低企業的合規成本，增強香港稅制的競爭力。」

支持市民和家庭

安永人力資源諮詢服務合夥人蔡智煇歡迎由2023-24課稅年度起將子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額從目前的120,000港元增至130,000港元的建議。他補充，「我們很高興看到政府採納了我們之前的建議，專注於釋放人口高齡化的潛在勞動力供應，以補充勞動人口。預算案建議將僱主為其65歲或以上的僱員所作出的自願性強積金供款的稅務扣減，由現時開支的100%提高至200%，是一個良好的開始。僱主將會通過增加稅務扣減而得益，僱員通過增加退休儲蓄也能得益。」