赤字千四億歷來次高 下年度財赤逾540億元

陳茂波表示，新一份預算案正如他早前預警，今個財政年度有龐大赤字，預算赤字1,398億元，幾乎是原本563億元預算赤字的兩倍半。他指，大規模逆周期措施、防疫相關開支龐大，經修訂預算的政府開支按年增加約一成七至8,096億元。加上本財政年度的利得稅收入將較初時估算為低、股市和樓市疲弱，令印花稅收入比預期少，樓市疲弱亦影響地價收入，政府總收入低預算近一成六，只有6,038億元，財政儲備則會下降至約8,200億元的水平。

財政司長陳茂波發表本年度財政預算案，公布赤字超預算1.5倍，達1,400億元，又料下年度仍財赤，將創連續5年財赤。陳茂波解釋，是由於疫情下地價及印花稅收入大減，政府大規模推出逆周期等措施所致。

料下年度續財赤

展望2023/24年度，陳茂波指政府經常開支將增加3.3%達到5,602億元，社會福利、衛生及教育支出合共佔整體近五成九。當中，社福開支升約一成四，衛生開支則減少近一成八。陳茂波形容今次財政政策是「中間偏鬆」，下個財年難以扭轉赤字，截至今年3月底，政府庫房預料有8,173億元儲備，新一個財政年度連同政府發債約650億元，預算赤字544億元，財政儲備進一步跌至7,629億元，相等於12個月政府開支，到2024/25年有望轉虧為盈，料有96億盈餘，而2027/28年財政儲備預計可回升至9,837億元，相當於政府14個月開支。

陳茂波表示，看好全年經濟增長由負轉正，實質增長3.5%至5.5%，並預測香港經濟在2024至2027年間平均每年實質增長3.7%，高於疫情前十年2.8%的趨勢增長。基本通脹率預計為平均每年2.5%。他形容未來一段時間，經濟會實現追趕式增長，會繼續「量入為出、應使則使」，開源方面會考慮發債等工具，又預告下個年度將向立法會建議成立基礎建設債券計劃，更好管理大型基建的現金流需要。