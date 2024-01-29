財政預算案2024｜「放血」論被指「開水喉」　曾俊華澄清：以前叫做減開支

曾俊華說：「不認還需認，我哋已經進入結構性赤字嘅年代」。他認為若要擺脫「赤的疑惑」，返回《基本法》所講的「量入為出」的正常狀態，作為每一個財政司司長，在每一年準備《財政預算案》的時候，都會用好多心機，思考可以怎樣增加收入。他承認「到今日，我係好明白，可以用嘅工具確實係唔多，而每一個工具都會帶嚟唔少痛苦，喺今日嘅情況，最傳統嘅方法，都係要向支出方面入手，諗盡辦法，點樣可以喺唔會對民生造成重大影響嘅前題下，減少開支，以前我哋叫呢啲做『放血』」。

他續指，如果削開支，意味可能會影響到公務員人數，或者一些社會服務，形容「呢個一定係痛苦同唔會受歡迎嘅措施，但若再唔做嘢，香港日後可能會好似美國咁，要借貸度日」他反問如要下一代還債，這樣是否公平？

「香港國際金融中心地位得來不易」

另外，曾俊華提到幾日前看了電影《金手指》，指香港金融中心的地位對香港和內地都很重要，強調香港國際金融中心地位得來不易，如果普通法法律制度、公開自由的市場等任何環節失守，都有機會損害外界對香港的信心，呢個幾代人辛辛苦苦建立起的地位，就會全面脫色。