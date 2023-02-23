賣地計劃｜新財年潛在供應近9120伙單位　稱國安條款不會影響投地意欲(更新)

【17:45更新】發展局公布2023至24年度賣地計劃，全年度共出售12幅住宅用地，提供9,120伙單位，創2018/19年度以來近5個年度的新高，而首季將推出兩幅住宅地皮拍賣；商業工業用地各有3幅，共6幅，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。
全年度共推12幅地皮
地政總署署長黎志華今日（23日）在記者會上表示，12幅住宅用地中，港島佔2幅、九龍2幅、新界8幅，其中6幅為上一年度滾存用地，6幅為新加入，由2,000平方米到5公頃亦有，其中面積最細為堅尼地城西寧街與域多利道交界，作高密度發展；其中荃灣油柑頭地皮為「港人首次置業」項目，提供逾2,000伙單位，賣地條款需由房屋局批准後即可拍賣。
至於東涌106A區地皮則會加入青年宿舍條款，料可提供約500私人住宅單位，青年宿舍佔百分之十。
12幅住宅地皮包括：
- 新界大嶼山長沙東涌道（19,000平方米）
- 新界大嶼山長沙海沙徑（10,000平方米）
- 九龍啟德第2A區2號地盤及3號地盤（12,238平方米）
- 香港赤柱環角道（23,900平方米）
- 新界屯門第48區青山公路掃管笏段（29,300平方米）
- 新界荃灣油柑頭（49,000平方米 // 港人首置項目）
- 香港堅尼地城西寧街與域多利道交界 （2,260平方米）
- 新界西頁打鼓嶺清水灣道（25,000平方米）
- 九龍啟德第4B區5號地盤（13,953平方米）
- 新界東涌第106A區（14,200平方米）
- 新界東涌第106B區（10,600平方米）
- 新界東涌第106C區（14,700平方米）
荃灣地皮作首置項目並非為壓低地價
對於近期氣氛薄弱仍賣地，甯漢豪稱的確會對地價有影響，而將荃灣油柑頭作首置項目，並非為壓低地價，政府會以市場情況，合情合理去賣出。
被問及會否將地皮拆細拍賣及擔心流標，甯漢豪指不會估計情況，又認為在拼經濟的時候，一定要把握機會推地，如真的流標，要視乎地皮大小，亦要考慮社區配套，故難以輕易改變。此外，對於首置有否條件限制，有多少單位被預留作首次置業項目，她則回應要待房屋局再交代。
甯漢豪亦公布，政府於今年度開始，每年均會提供一幅工業用地，投標資訊亦將每季，改為分開上下半年表述，並會以季度拍賣表發放。
回應國安條款賣地
早前報道，地政總署去年開始於賣地及短期租約條款內，加入國安法適用條文，指政府可因國安原因，取消入標資格或中止短期租約。甯漢豪說，投地者不應違反國安法，認為不會影響投地意欲，相信發展商是守法的人，即使地產建設商會亦曾公開表態影響沒有影響。