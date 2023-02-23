賣地計劃｜新財年潛在供應近9120伙單位　稱國安條款不會影響投地意欲(更新)

【17:45更新】發展局公布2023至24年度賣地計劃，全年度共出售12幅住宅用地，提供9,120伙單位，創2018/19年度以來近5個年度的新高，而首季將推出兩幅住宅地皮拍賣；商業工業用地各有3幅，共6幅，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。

全年度共推12幅地皮

地政總署署長黎志華今日（23日）在記者會上表示，12幅住宅用地中，港島佔2幅、九龍2幅、新界8幅，其中6幅為上一年度滾存用地，6幅為新加入，由2,000平方米到5公頃亦有，其中面積最細為堅尼地城西寧街與域多利道交界，作高密度發展；其中荃灣油柑頭地皮為「港人首次置業」項目，提供逾2,000伙單位，賣地條款需由房屋局批准後即可拍賣。

至於東涌106A區地皮則會加入青年宿舍條款，料可提供約500私人住宅單位，青年宿舍佔百分之十。

12幅住宅地皮包括：