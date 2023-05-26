輸入外勞｜小巴營運商冀爭取1500外勞　運輸業總工會：應先保障本地工人就業

消息指，政府計劃在建造業及運輸業輸入過萬名外勞。汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源在一個電台節目表示，輸入外勞前應先保障本地工人就業，包括提高司機時薪至80元等。出席同一節目的專綫小巴營運商車務營運總監陳志輝表示，支持政府輸入外勞，不過認為首階段只輸入500人只夠「止血」，希望爭取輸入1000至1500名外勞。

陳志輝指，現在小巴司機時薪已經普遍達80至90元，但仍然難以招聘；亦有員工反映，如果再加人工會超出申領政府福利的門檻，要求減少上班日數，旗下員工普遍支持輸入外勞，認為可以增加他們的休息時間。他又指，業界會優先到大灣區招聘，聘請懂得廣東話的外勞，受僱的外勞需要通過駕駛考試，僱主亦會提供職前培訓，確保他們熟悉本港道路，同時會為來港工作的外勞提供住宿。他說，雖然為外勞提供住宿的成本，比提高本地司機的薪金成本更高，但可以確保人手充足。