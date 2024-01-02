農曆年前油尖旺擬推「尖咀夜繽紛」　栢麗購物大道設燈飾等打卡點振經濟

完善地方治理的新一屆區議會今(2日)起履新，其中油尖旺區議會下午將召開首次大會，內容討論到推動地區經濟工作。油尖旺區民政處建議，希望先在短期內，例如農曆新年或情人節前後，在區內推出「政商民」合作活動，包括在農曆新年前推出暫名為「尖咀夜繽紛」活動，以提振地區經濟。

據民政處文件表示，該「尖咀夜繽紛」活動會在尖沙咀栢麗購物大道一帶，設置燈飾、大型座地霓虹效果燈牌等打卡點，亦會考慮候任區議員建議設置「夜光許願樹」。另外，活動亦有夜光龍及街頭音樂表演，附近商戶亦會派發消費券、賀年小食等禮品。

情人節在區内擺放大型心形氣球裝置

文件又提到會協助外國藝術家在情人節及元宵節前在區内特色街道擺放大型心形氣球裝置，吸引人到有關地方打卡；亦會參考油尖旺地區青年社區建設委員會的建議，在2月上旬起，在尖沙咀栢麗購物大道、油麻地「榕樹頭公園」及旺角道行人天橋設置具地區特色的大型座地霓虹效果燈牌，以「集卡」形式吸引市民和遊客到訪油尖旺三個地方，並且在旅遊旺季期間在維港舉辦水上煙火匯演。

此外，文件又拋出中長期推動地區經濟的方向，包括研究「廟街夜市」的未來方向，及與西九文化區合作舉辦更多市集的可行性，以及研究籌辦與旺角花墟、女人街、「波鞋街」等特色街道和歷史建築有關的特色活動。