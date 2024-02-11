農曆新年2024｜劉業強為香港求得第十五籤中籤　籤文：損了良材失卻力

今日大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強早上按傳統習俗，到沙田車公廟為香港求籤，求得第十五籤中籤。籤文內容為「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，獻君留住待春臨」。劉業強冀政府能推出樓市減辣措施，促進市場自由運作。

劉業強早上約7時，在上香朝拜等儀式後，就會為香港求籤。籤文解曰「家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂」。劉業強多次跌出多於一支竹籤，他叩拜後再次求籤，最終於第5次求籤才成功。劉業強表示，過去幾年香港經濟差，股市、樓市持續向下，希望政府能推出樓市減辣措施，促進市場自由運作，並進一步減少股票印花稅，重拾股市旺氣，他亦期望香港有更多盛事，帶動消費力。