農曆新年2024｜跨境私家車年三十至年初四　凌晨經皇崗口岸過關須持許可證 (更新)

農曆新年2024｜ 通往皇崗口岸主要路段設指定行車線予跨境巴士等

卓永興指，由於去年除夕晚有大批私家車過關，導致落馬洲口岸堵塞，與內地當局商討後，深圳灣口岸將於在農曆年三十(2月9日)至年初四(2月13日)期間通宵運作，並提供通宵旅客及客車清關服務，屆時所有持有深圳灣、落馬洲皇崗、文錦渡或沙頭角口岸許可證的跨證私家車可以在凌晨12時至翌日6時使用，但考慮到落馬洲皇崗口岸正進行重建升級工程，只有數個櫃台可提供服務，若跨境私家車並無持有落馬洲皇崗口岸的許可證，年三十至年初四期間，只可使用深圳灣口岸。

他續指，為免因跨境私家車在落馬洲皇崗口岸出現瓶頸情況，運輸署會在新田一帶、通往落馬洲皇崗口岸的主要路段，設立指定行車線予跨境巴士、「黃巴」、小巴及的士等公共交通工具專用，確保交通暢順。

農曆新年2024｜料750萬人次新春期間出入境

他又說，入境處預計農曆新年假期間，約有750萬人次經海、陸、空管制站進出香港，當中約有600萬人次經陸路進出境，羅湖口岸佔最多，因此延長羅湖口岸在年三十至年初二兩日時間至凌晨2時，期間港鐵東鐵綫由金鐘至往羅湖最後一班車，將於凌晨1時開出，跨境巴士亦會增加班。他估計巴士及鐵路在年三十及初二的晚上9時至翌日凌晨1時的4小時內，能提供約8萬人總運力，足夠疏導返內地人潮。

被問到為何深圳灣口岸在農曆年假期間能24小時運作，但羅湖只能延長服務時間兩天，卓永興回應指是由於鐵路需要每晚進行維修保養，方能保時安全運作；運輸局局長林世雄就指，鐵路公司需要在每晚「黃金2小時」進行「巡路」及維修等工作；鄧炳強就表示深圳灣口岸本身設計上能做到24小時通關，故在該口岸設備上能配合安排。

農曆新年2024｜港鐵：東鐵綫金鐘往羅湖站尾班車延至約凌晨1時開出

港鐵表示會全力配合羅湖口岸於農曆年三十及年初二晚的特別安排，延長東鐵綫往返羅湖站的列車服務時間。屆時東鐵綫最後一班前往羅湖站的北行列車，將延至零晨0時56分於金鐘站開出，約於上午1時46分到達羅湖站(即口岸關閉前約14分鐘)；而最後一班離開羅湖站的南行列車，則會於上午2時30分(即口岸關閉後約30分鐘)開出，約於上午3時20分到達金鐘站。