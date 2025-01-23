農曆新年2025｜綠在區區「回收便利點」年廿九提早關門　初一至初三停開 (附開放安排)

環保署社區回收網絡「綠在區區」的82個「回收便利點」，年廿九(28日)將會提早兩小時停止服務，並在年初一至年初三全日休業，至年初四恢復正常服務時間。同時，11個「回收環保站」會在年初一至年初三休業，當中「綠在沙田」和「綠在灣仔」更會休業至年初四，期間市民同樣可把回收物放到自助回收設施。廚餘回收則在農曆新年期間維持正常服務，市民可如常回收並賺取綠綠賞積分。

自助回收不設綠綠賞積分

環保署表示，為方便市民回收農曆新年前大掃除所產生的回收物，所有「回收便利點」即日起至年廿八(27日)會維持正常回收服務，設施休業期間市民仍可把回收物放到門外設置的自助回收籠車或回收投口，惟不設綠綠賞積分服務。署方指，當自助回收設施已滿，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。

過往長假期一度出現「綠在區區」門外堆積大量回收物的情況，環保署表示「回收便利點」的營辦團體會每日定時檢視自助回收設施情況，並會按需要清理內裏回收物，署方並已與營辦團體商討，加強在農曆新年假期休業期間監察各回收點外情況，若有需要會盡快派員清理。另外，今年「回收環保站」會繼續接收已清除裝飾的桃花，市民可在下月5日至13日期間送到各個「回收環保站」作收集及回收處理，環保署稍後會公布「2025桃花回收計劃」詳情。